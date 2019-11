S-a lansat "Totul despre asigurarile de sanatate", o campanie de informare in Romania, unde sistemul sanitar e mereu un subiect de dezbateri

Aceasta incidenta crescuta a problemelor medicale in randul populatiei, alaturi de problemele grave din sistemul de sanatate public, dar si interesul in crestere pentru asigurarile private de sanatate sunt doar cateva dintre motivele care au determinat APPA - Asociatia Pentru Promovarea Asigurarilor sa lanseze, pe 18 noiembrie, "Totul despre asigurarile de sanatate" - o campanie nationala de informare dedicata asigurarilor de sanatate, dar si unui stil de viata sanatos.Date statistice: aproape 15.000 de cazuri noi de cancer, 6.500 de infectii interioare si 17.000 de cazuri noi de diabet zaharat, in primele 3 luni ale anuluiIn perioada ianuarie - martie 2019, s-au inregistrat 14.989 de cazuri noi de cancer (incidenta fiind de 312,5 la 100.000 de locuitori), comparativ cu 15.832 cazuri noi de cancer in aceeasi perioada a anului 2018 (cand s-a raportat o incidenta de 328,1 la 100.000 de locuitori), arata datele publicate de Centrul National de Statistica si Informatica in Sanatatea Publica - Institutul National de Sanatate Publica, Ministerul Sanatatii. Numarul bolnavilor de cancer ramasi in evidenta in perioada ianuarie-martie 2019 a fost de 496.244 fata de 477.206 in aceeasi perioada a anului 2018.De asemenea, in perioada ianuarie-martie 2019, au fost inregistrate 6.484 de cazuri noi de infectii interioare, dar si 2.987 de bolnavi de tuberculoza (comparativ cu 3.067 de bolnavi de tuberculoza in aceeasi perioada a anului 2018).Desi in scadere, si cazurile de diabet zaharat continua sa fie raportate intr-un numar important. In perioada ianuarie - martie 2019 (fara Municipiul Bucuresti, care nu a raportat date), s-au inregistrat 16.923 de cazuri noi de diabet zaharat (incidenta fiind de 352,9 la 100.000 de locuitori) comparativ cu 19.691 de cazuri noi de diabet zaharat (si o incidenta de 408,1 la 100.000 de locuitori) in aceeasi perioada a anului 2018. Numarul bolnavilor ramasi in evidenta in perioada ianuarie-martie 2019 a fost de 975.463 fata de 1.051.481 in aceeasi perioada din 2018.Asigurarile de sanatate - un beneficiu tot mai apreciat de romani: peste 400.000 de contracte in vigoarePolitele de asigurari de sanatate se situeaza pe un trend ascendent in Romania, dupa cum indica si datele financiare publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara - ASF. Astfel, asigurarile de sanatate au cumulat, la finalul primului semestru din 2019, prime brute subscrise in valoare de aproximativ 205 milioane de lei, in crestere cu aproximativ 24% fata de aceeasi perioada a anului trecut.Numarul contractelor in vigoare la finalul lunii iunie 2019 la nivelul intregii piete a asigurarilor de sanatate se situa la 401.149, in crestere cu aproximativ 18% fata de numarul contractelor in vigoare la finalul lunii iunie 2018.De altfel, unul dintre cele mai intalnite beneficii de protectie financiara acordat de angajatorii romani este reprezentat de asigurarile private de sanatate, arata datele MERCER MARSH Benefits. Programele de beneficii medicale asigura angajatilor protectia financiara pentru costurile cu serviciile medicale, preluand din presiunea financiara.Tocmai de aceea, asigurarea de sanatate este unul dintre cele mai dorite beneficii de catre angajati. Conform unui studiu desfasurat in 2018, 5 din 10 angajati declara ca s-ar simti motivati la locul de munca daca ar primi ca beneficiu un astfel de produs.In acest context, APPA - Asociatia Pentru Promovarea Asigurarilor lanseaza "Totul despre asigurarile de sanatate", o campanie nationala de informare dedicata asigurarilor de sanatate, dar si unui stil de viata sanatos. Obiectivele demersului includ, printre altele, promovarea beneficiilor oferite de asigurarile de sanatate, promovarea unui stil de viata sanatos, dar si schimbarea comportamentului romanilor din unul pasiv in unul pro-activ atunci cand vine vorba de sanatatea lor.Demersul "Totul despre asigurarile de sanatate" este initiat de APPA - Asociatia Pentru Promovarea Asigurarilor si este realizat cu sprijinul UNSAR, UNSICAR si PRBAR, fiind sustinut de EUROINS Romania, AEGON Asigurari, SIGNAL Iduna Asigurari, DESTINE Broker, INTER Broker, ASIGEST Broker, RENOMIA SRBA Insurance Broker, DAW Management, GLOBASIG Broker si OTTO Broker.Mesajele campaniei sunt transmise de RFI Romania, Revista BIZ si ziuaveche.ro, in calitate de Parteneri Media.In cadrul campaniei, romanii vor avea ocazia de a vorbi cu Inimila - primul chatbot care ofera informatii despre asigurarile de sanatate, dar si sfaturi despre un stil de viata sanatos, dar si de a raspunde mai multor provocari lansate sub forma de concursuri.Proiectul se va desfasura in doua etape: 18 - 30 noiembrie 2019, respectiv 15 - 31 ianuarie 2020.Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile pe totuldespreasigurari.ro/sanatate , pe paginile de Facebook Totuldespreasigurari.ro Asigura-te si XPRIMM , dar si pe Instagram