Cristian Rosu (ASF): Brokerii de asigurari trebuie sa se adapteze la noile tehnologii, altfel vom pierde aceasta lupta

Gradul de dezvoltare a industriei de asigurari este dat, peste tot in lume, in principal de doi indicatori: de volumul total de prime brute subscrise si de consumul de asigurari pe cap de locuitor, denumit si densitatea asigurarilor.Din punctul de vedere al primelor brute subscrise, industria romaneasca de asigurari a atins, la sfarsitul anului 2018, un volum de 10,5 miliarde lei, in crestere cu 4,5% fata de anul 2017.Consumul de asigurari pe cap de locuitor s-a situat, tot la nivelul anului 2018, in jurul valorii de 109 euro. Acest indicator este corelat cu gradul redus de educatie financiara, dar si cu nivelul mic de constientizare a riscurilor in randul populatiei educate financiar.Nivelul nesatisfacator al dezvoltarii industriei romanesti de asigurari ne arata totusi un potential foarte mare de crestere, deoarece media densitatii asigurarilor in Europa este de peste 1.400 euro.Spre deosebire de piata europeana de asigurari, care este dominata de segmentul asigurarilor de viata, in Romania acest tip de asigurari reprezinta aproximativ 21-22% din primele brute subscrise, piata fiind dominata de asigurarile generale si in special de cele auto.Consider ca un factor extrem de important in acest "peisaj", aproape anchilozat, il reprezinta vanzarile, precum si calitatea acestora.Unul dintre canalele de distributie foarte important este reprezentat de brokeri.Daca in urma cu 10 ani, brokerii intermediau aproximativ 30% din volumul de prime incasate, la sfarsitul anului 2018 volumul total a crescut la peste 65%.Aceste cifre dovedesc rolul extrem de important al brokerilor atat in distributia de asigurari, cat si in relationarea cu clientii, prin consiliere si consultanta, demersuri care trebuie in mod obligatoriu sa insoteasca intermedierea oricaror tipuri de asigurari.Contextul legislativ s-a schimbat si este intr-o dinamica permanenta, fapt ce aduce implicatii profunde in ceea ce priveste fluxurile operationale ale intermediarilor de asigurari, precum si in interactiunea cu clientii.Domeniul distributiei este din ce in ce mai reglementat, iar legislatia nationala, cat si cea europeana, stabilesc ca obiectiv central de reglementare protectia consumatorului, prin informarea corecta, completa a acestuia, alaturi de transparenta etica profesionala si comportamentul distribuitorilor de asigurari.In comparatie cu alte domenii de activitate, intermediarii de asigurari beneficiaza de existenta unui cadru legal strict reglementat, inclusiv de norme si reglementari privind comertul electronic cu asigurari si evaluari referitoare la auditarea sistemelor informatice.Se constata o crestere din ce in ce mai mare a categoriei de consumatori de servicii de asigurare din gama " Internet of things". Aceasta categorie are asteptari pe masura, inclusiv de la industria de asigurari.Digitalizarea restarteaza intregul lant de creare a valorii pentru client, de la design de produs, la vanzare si distributie, la evaluarea riscurilor si pana la managementul daunelor.Suntem, ca industrie, abia la incepului erei digitalizarii, insa nu va dura foarte mult pana cand digitalizarea va cuprinde si piata romaneasca. Deja exista companii de asigurare care permit clientilor sa interactioneze cu politele de asigurare prin intermediul unor aplicatii IT.Utilizarea eficienta a tehnologiei va fi un factor esential in cresterea productivitatii si a multumirii clientilor. Aceasta nu inseamna utilizarea unei automatizari mai mari, doar pentru reducerea costurilor, ci si valorificarea evolutiilor digitale in scopul stimularii inovatiei.Sistemele de distributie in asigurari din Romania au evoluat. Este foarte important ca asiguratorii si brokerii, care sunt implicati in dezvoltarea acestor sisteme, sa fie constienti ca numai prin adaptarea rapida la cerintele si la comportamentul clientilor pot sa realizeze performanta.Daca nu ne vom adapta cu totii rapid la provocarile viitorului vom pierde aceasta lupta si nu ar fi de dorit, avand in vedere potentialul mare al pietei asigurarilor din Romania.