S-a lansat primul asistent digital care ghideaza clientii in timp real dupa o dauna

Asistentul digital ANA ofera cea mai rapida si simpla solutie de notificare a daunelor si despagubire pentru daunele usoare, care nu depasesc 500 de euro si este disponibil pentru clientii care au incheiata o asigurare CASCO la UNIQA.Asistentul ANA face parte dintr-un amplu proiect de digitalizare, care a presupus si implementarea unei platforme integrate de management al daunelor, prin care specialistii de daune sa poata administra dosarele de dauna rapid si eficient."UNIQA este primul asigurator care introduce acest concept digital pe piata asigurarilor din Romania, remodeland complet experienta clientului. Asistentul digital ANA este o initiativa locala care face parte din strategia UNIQA Asigurari de a oferi solutii integrate, de tip "end to end", care genereaza valoare adaugata si servicii la cele mai inalte standarde de calitate pentru clientii sai. Am ales Romania pentru a lansa acest serviciu si datorita faptului ca suntem printre tarile cu cea mai buna viteza a internetului, dar si cu o rata foarte buna de utilizare a smartphone-urilor", a precizat Iuliana Rusei, Membru al Directoratului - CITO UNIQA Asigurari.UNIQA Insurance Group opereaza pe piata romaneasca din 2008, oferind toate formele de asigurari de bunuri, de raspundere si de persoane. UNIQA Asigurari se numara printre liderii pietei romanesti de asigurari generale, oferind un portofoliu complet de produse care respecta nevoile clientilor si tendintele pietei. Compania se preocupa permanent si acorda o mare importanta dezvoltarii de produse si de solutii de asigurari integrate, adaptate nevoilor actuale si stilului de viata modern si dinamic. In 2010, UNIQA a inceput operatiunile pe piata asigurarilor de viata, lansand compania UNIQA Asigurari de viata. Cu produse de asigurare de viata mixte, la termen si de grup, dar si cu experienta si know-how-ul UNIQA Insurance Group, compania respecta nevoile fiecarui client in parte, gasind solutiile de asigurare potrivite.Despre UNIQA Insurance GroupUNIQA Insurance Group, cu sediul central in Austria, este unul dintre cele mai importante si dinamice grupuri de asigurari din Europa Centrala si de Est. Cu aproximativ 40 de companii in 18 tari si aproape 20.000 de angajati, UNIQA ofera servicii de asigurari pentru 10 milioane de clienti. In Austria, UNIQA detine o cota de piata de 22% si a fost desemnata, timp de zece ani, cea mai de incredere companie de asigurari, conform studiului anual al publicatiei Reader's Digest. Cu UNIQA si Raiffeisen Insurance,