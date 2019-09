ASF: Decontarea directa pentru asigurarea RCA ar putea avea caracter obligatoriu

"Tot pentru cresterea increderii consumatorilor ne gandim sa dam caracter obligatoriu decontarii directe pentru asigurarea RCA. Consiliul ASF nu a luat inca o decizie, dar cantarim cu multa grija si dam multa atentie avantajele pentru asigurati si pentru reglarea pietei pe care aceasta solutie le-ar putea avea.Daca ar fi obligatorie decontarea directa credem ca s-ar diminua foarte mult fenomenele de hazard moral si selectie adversa, clientul fiind mult mai interesat de calitatea si promptitudinea serviciilor asiguratorului si nu doar de pretul politei asa cum se intampla in prezent.Mai mult, comportamentul lui in trafic s-ar putea imbunatati stiind ca societatea de asigurari preferata pentru calitatea si promptitudinea serviciilor de decontare directa ii va solicita o prima mai mare la reinnoirea politei in cazul unui accident din vina sa.Asadar ar fi mai atent cum conduce pentru a beneficia in continuare la randul sau de o protectie foarte buna la un pret convenabil in cazul in care ar fi el cel lovit in trafic.Tot din aceasta perspectiva, speram ca in viitor asigurarile auto cu componenta telematica sa fie mai mult prezente in piata si sa contribuie la cresterea eficientei acesteia deopotriva pentru asigurati si asiguratori", a explicat presedintele ASF intr-o declaratie remisa AGERPRES.El a mentionat ca ASF a creat "nu cu mult timp in urma" un departament dedicat supravegherii conduitei asiguratorilor si intermediarilor pe piata asigurarilor, intrucat efortul institutiei de a contribui la dezvoltarea pietei trebuie dublat de adresarea cat mai timpurie si eficienta a potentialelor riscuri din sfera operationala si a conduitei."Este firesc ca un volum de activitate in crestere sa puna intr-o prima etapa presiune pe fluxurile operationale ale entitatilor supravegheate de noi, mai ales in cazul acelora care din cauza profitabilitatii reduse functionau anterior cu un aparat administrativ si operational dimensionat la minim (pentru eficienta maxima) care ar putea gestiona sub-optim un volum de activitate in crestere.De aceea am suplimentat resursele ASF destinate supravegherii conduitei, fara a le afecta pe cele destinate supravegherii prudentiale. Ne asteptam ca acest efort sa produca rezultate in cursul acestui an si sa contribuie la cresterea increderii consumatorilor in aceasta piata", a adaugat seful ASF.