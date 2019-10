ASF a sanctionat companiile de asigurari pentru nereguli in contracte

Potrivit comunicatului, Consiliul ASF a decis in sedinta din 9 octombrie 2019 sanctionarea societatii Uniqa Asigurari de Viata cu amenda in cuantum de 40.000 de lei, in principal pentru deficiente ce tin de functionalitatea mecanismelor de control intern instituite la nivelul societatii."Astfel, a fost constatat faptul ca. Societatea are obligatia sa transmita ASF un plan de masuri in vederea remedierii aspectelor constatate si implementarii unor mecanisme de control intern care sa asigure un cadru general de control intern adecvat", se spune in comunicat.Consiliul ASF a decis, in sedinta mentionata, sanctionarea cu avertisment scris a societatii Gothaer Asigurari Reasigurari, in principal pentru anumite deficiente ce tin de modalitatea de reflectare in procedurile interne a anumitor activitati desfasurate la nivelul societatii. De asemenea, societatea a fost sanctionata si pentru disfunctionalitati in elaborarea/prezentarea unor documente pe care aceasta are obligatia sa le intocmeasca, potrivit legislatiei in vigoare. Societatea are obligatia de a intocmi si de a transmite ASF un plan de masuri pentru remedierea deficientelor constatate.De asemenea, institutia a hotarat sanctionarea cu avertisment scris a companiei Grawe Romania Asigurare, pentru calculul eronat al obligatiilor legale privind contributia la Fondul de Garantare a Asiguratilor, privind taxa RCA si taxa de functionare.Societatile au dreptul de a contesta sanctiunea in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei Consiliului ASF.