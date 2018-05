Cornel Coca Constantinescu (ASF): Asiguratorii au un rol semnificativ in finantarea economiei

"Industria asigurarilor are un rol social si economic important si contribuie semnificativ la dezvoltarea economica prin compensarea pierderilor accidentale rezultate din activitatea companiilor si prin punerea la dispozitie a resurselor necesare reluarii activitatii. In acelasi timp, insasi activitatea de asigurare promoveaza managementul responsabil si recompenseaza utilizarea mijloacelor adecvate de administrare a riscului aferente activitatii", a completat acesta.Potrivit vicepresedintelui ASF, societatile de asigurare au rolul de catalizator al resurselor financiare atrase prin intermediul produselor de asigurari de viata si efectueaza distributia acestora in economie prin investitiile realizate."Contributia societatilor de asigurare la succesul ofertelor publice din ultimii ani nu a fost de neglijat.Societatile de asigurare indeplinesc si rolul de investitor institutional pe termen lung, prin investirea fondurilor in diferite societati, de regula cele tranzactionate pe piata de capital care indeplinesc cerintele de guvernanta corporativa si transparenta fata de investitori, contribuind astfel la dezvoltarea pietei de capital.Rolul pietelor financiare in economie si al activitatii de intermediere este vital. Asiguratorii au un rol semnificativ in finantarea economiei.Structura investitionala agregata a societatilor de asigurare din Romania, reflecta faptul ca 85% din plasamentele financiare ale asiguratorilor sunt orientate catre instrumente financiare lichide, de tipul obligatiunilor", a declarat Cornel Coca Constantinescu.