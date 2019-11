Cristian Rosu (ASF): Este putin probabil sa se repete un nou caz Astra in Romania

Consiliul ASF a solicitat, la finalul lunii august 2015, intrarea in faliment a societatii Astra Asigurari si a decis retragerea autorizatiei de functionare a companiei, societatea aflandu-se in administrare speciala.Curtea de Apel Bucuresti a admis definitiv cererea depusa de Autoritatea de Supraveghere Financiara privind deschiderea procedurii de faliment in cazul societatii Astra Asigurari la sfarsitul lunii aprilie 2016."Fata de anul 2015, modul in care se realizeaza in prezent supravegherea jucatorilor din piata de asigurari este diferit. ASF este concentrata pe mai multe aspecte privind problematica pietei asigurarilor, atat in ceea ce priveste indicatorii de stabilitate (indicatorii de solvabilitate - SCR si de lichiditate - MCR) cat si in privinta conduitei asiguratorilor si intermediarilor in asigurari.De aceea apreciem ca este putin probabil sa se repete o situatie de o asemenea anvergura", a explicat Cristian Rosu.Referitor la situatia Euroins si City Insurance, acesta a mentionat ca ambele companii au avut o evolutie importanta, au inregistrat crestere pe cota de piata, in special pe asigurarea de raspundere civila auto, detinand, fiecare, peste 30% din cota de piata. Cresterile inregistrate au avut loc insa pe situatii financiare sustenabile."Au fost si inca sunt probleme, in cea mai mare parte legate de partea organizatorica, ambele companii aflandu-se in proces de reorganizare a activitatii, astfel incat sa se adapteze la noile cerinte aparute odata cu cresterea cotei de piata. Apreciem ca se pot vedea deja primele semne ca activitatea ar incepe sa intre in normalitate", a precizat Cristian Rosu.Pe de alta parte, vicepresedintele ASF considera ca politele RCA pe o perioada scurta de timp, respectiv pe o luna, nu ar trebui eliminate, intrucat acestea se adreseaza unui segment destul de important din populatie care utilizeaza autovehiculele in regim sezonier si nu doresc sa plateasca pentru perioada in care nu folosesc autovehiculul."Politele RCA pe o perioada scurta de timp, respectiv pe o luna, se adreseaza unui segment destul de important din populatie care utilizeaza autovehiculele in regim sezonier, venind astfel in sprijinul celor care nu au nici un motiv sa plateasca un cost - cel cu prima de asigurare - pe o perioada in care nu utilizeaza autovehiculul. Este o masura ce vine in sprijinul consumatorului si, de aceea, nu consideram ca ar trebui eliminate", a spus Cristian Rosu.Referitor la evolutia pietei financiare din Romania, reprezentantul ASF sustine ca acesata a inregistrat evolutii pozitive atat in 2018, cat si pe parcursul primului semestru al anului 2019."Piata asigurarilor din tara noastra este si ea pe un trend favorabil, rata penetrarii asigurarilor inregistrand o crestere catre 1,2% din PIB fata de circa 1,04% din PIB la nivelul anului trecut. La nivelul intregii piete de asigurari, rezultatul net al activitatii din semestrul I 2019 a fost unul pozitiv, profitul net total fiind de circa 134 milioane lei. Putem aprecia ca este o piata care se maturizeaza si intra in linie cu celelalte piete europene, cu perspective favorabile, chiar daca inca se inregistreaza niveluri mai scazute ale indicatorilor", a declarat Cristian Rosu.El a spus ca, desi piata asigurarilor generale ramane dominata de asigurarile auto, acestea reprezentand aproximativ 72% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurari generale, se inregistreaza evolutii pozitive si in cazul asigurarilor non-auto.Un exemplu in acest sens il reprezinta piata asigurarilor de locuinte, obligatorii si facultative, care a consemnat in primul semestru al anului 2019 o crestere a primelor brute subscrise de aproximativ 6% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent."Comparand acelasi prim semestru al anului trecut cu cel al anului in curs, de mentionat ar fi si cresterea cu 24% a primelor subscrise si cu 18% a numarului de contracte in cazul asigurarilor de sanatate. Iar daca adaugam dinamica pozitiva a sectorului asigurarilor de viata din ultimii 5 ani, mentionand si cresterea cu 4,6% a primelor brute subscrise aferente primului semestru din 2019 fata de primul semestru al anului trecut, putem aprecia ca per ansamblu, evolutia celorlalte sectoare (non-auto) din asigurari este una pozitiva", a mai spus Cristian Rosu.