La ce riscuri te expui daca mergi cu trotineta electrica fara asigurare civila

Clarificarile vin dupa ce luna aceasta Politia a amendat o persoana care conducea o trotineta electrica din aceasta categorie, si care, din cauza faptului ca nu s-a asigurat la traversare, a lovit un autoturism.Soferul autoturismului detinea asigurare CASCO, iar asiguratorul si-a exercitat dreptul la regres, ceea ce presupune faptul ca banii pentru cheltuielile aferente reparatiilor vor fi recuperati de la conducatorul trotinetei."Aceasta amenda a fost data deoarece trotineta respectiva depasea viteza de 25 de km/h si a fost incadrata ca moped. Romania si in Europa nu exista o lege care sa reglementeze viteza trotinetelor care circula pe drumurile publice si care au viteza limitata din fabrica la maximum 25 km/h, insa in toate tarile se pune problema reglementarii acestui mijloc de transport, pentru ca, odata cu performanta sa, creste si viteza pe care o atinge. Legislatia a ramas in urma, Codul Rutier nu are specificat astfel de vehicule, iar politistii nu stiu unde sa le incadreze atunci cand au loc accidente", explica Marius Constantinescu, Director de Daune LeaderTeam Broker de Asigurare.In Codul Rutier, art. 6 pct. 21 din OUG 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, mopedul este definit ca fiind autovehiculul, cu doua sau trei roti, a carui viteza maxima prin constructie este mai mare de 25 km/h, dar nu depaseste 45 km/h si care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cmc, sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala continua maxima nu depaseste 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depaseste 350 kg, neincluzand masa bateriilor in cazul vehiculului electric."Trotineta electrica capabila sa depaseasca 25 km/h este asadar un moped. Iar acest lucru ii include cam pe toti cumparatorii de trotinete electrice, indiferent de marca, mai ales in contextul in care isi doresc performanta si autonomie.Trotinetele performante ating viteze mai mari de 25 km/h, unele ajung chiar la 35-40 km/h, ceea ce expune la accidente pe trotuar sau pe drumul carosabil, cum ar fi vatamarea de pietoni adulti si copii, animale de companie, sau ciocnirea cu autovehicule", mai adauga Marius Constantinescu.In Romania serviciile de sharing pentru trotinete au luat amploare in ultimele luni."In cazul serviciilor de sharing, raspunderea pentru riscuri este reglementata de regulamentul acceptat la descarcarea aplicatiei.In general, raspunderea apartine utilizatorului si nu companiei care pune la dispozitie acest serviciu.De exemplu, este necesar sa fie purtata casca, sa se respecte regulile de circulatie, este interzis sa se coboare pante abrupte; nu este voie sa mearga mai mult de o persoana in acelasi timp.Insa, daca te uiti in jur, majoritatea utilizatorilor nu respecta aceste reguli. Practic, ei sunt buni de plata in situatia in care sunt dati in judecata, sau in situatia in care partea vatamata are asigurare de viata, sanatate, CASCO, pentru ca asiguratorul isi va recupera banii direct de la partea vatamatoare", clarifica Marius Constantinescu.In majoritatea tarilor din Europa de Vest, cetatenii detin asigurare de raspundere civila in nume personal si pentru copii. Asigurarea de raspundere civila este potrivita pentru orice persoana fizica ce doreste sa se asigure impotriva prejudiciilor pe care le poate provoca accidental, din neglijenta sau imprudenta, altor persoane, fata de care rspunde in fata legii. Asigurarea se poate extinde si asupra accidentelor provocate de sot sau sotie, de copiii minori sau de animalele de companie."O asigurare de raspundere civila implica o investitie anuala de aproximativ 40 eur pentru o valoare asigurata de 20.000 eur care este valabila pe teritoriul tarii in care s-a incheiat, datorita contextului legislativ care prevede consecinte diferite pentru fapte similare. Riscurile acoperite sunt cele de producere de vatamari corporale, deces si daune materiale. Asiguratorul acorda despagubiri si pentru cheltuielile facute de asigurat in procesul civil, daca procesul este consecinta producerii unui eveniment asigurat", declara Alexandra Arsenie (Durbaca), Director Executiv LeaderTeam Broker de Asigurare.