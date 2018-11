Peste 7 milioane de locuinte nu sunt inca asigurate in caz de cutremur. Cat de vulnerabili suntem?

A fost cel mai puternic cutremur din ultimii 14 ani. De aceasta data, de numai 5.8 grade pe scara Richter si fara daune sau victime inregistrate."Romania este una dintre tarile cu grad ridicat de vulnerabilitate in fata cutremurelor. La nivel mondial, tara noastra se regaseste printre primele 10 dupa suprafata construita expusa riscului seismic. Peste 90% din suprafata sa se regaseste In zone de risc, iar Bucurestiul este unul dintre cele mai vulnerabile orase din lume", declara Nicoleta Radu, Director General, PAID Romania.In ultimii 100 de ani, in Romania s-au inregistrat 13 cutremure semnificative, care au dus la producerea a 2.630 de decese si au afectat mai mult de 400.000 de persoane.Pagubele cauzate doar de cutremurul din 1977 depasesc 2 miliarde de dolari.Conform datelor PAID Romania, din totalul de aproximativ 9 milioane de locuinte existente pe teritoriul tarii noastre, doar 1,7 milioane sunt asigurate. Celelalte 7,3 milioane de locuinte, nu sunt protejate de o polita de asigurare care sa le permita remedierea pagubelor produse de cutremur."Acestea nu sunt simple date. Ele se pot traduce in tragedii de familie pentru cei ale caror locuinte sunt expuse in fata cutremurelor.Multi ar putea afla numai cand e prea tarziu ca persoanele care nu isi asigura locuintele nu beneficiaza, in cazul producerii unui dezastru natural, de niciun fel de despagubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuintelor.Desi poate nu au fost amendati pentru ca nu au incheiat o asigurare obligatorie a locuintei, autoritatile nu pot sa le acorde sprijin financiar in caz de nevoie", completeaza Nicoleta RADU.Pentru a vedea gradul de acoperire prin asigurare obligatorie a locuintei pentru fiecare judet din tara noastra, puteti accesa datele PAID Romania ***PAID este o societate de asigurare-reasigurare, cu capital privat, formata prin asocierea societatilor de asigurare pentru Incheierea de asigurari obligatorii de locuinta, In conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008.PAID s-a constituit ca societate de asigurare In luna noiembrie 2009, prin efortul comun a 12 societati de asigurare, actionari PAID.Conform prevederilor legii, PAID administreaza sistemul de asigurare obligatorie a locuintelor, care acopera trei riscuri de baza specifice Romaniei: Cutremur, Inundatii, Alunecari de teren.