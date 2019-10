S-a lansat asigurarea de cyber security, care include plata amenzilor GDPR

Furtul din conturi bancare sau carduri

Intreruperea activitatii comerciale ca rezultat al unui atac cibernetic

Costurile de recuperare a datelor in urma atacurilor cibernetice

Santaj cibernetic si recompensele solicitate de infractori

Defaimare

Furt de proprietate intelectuala

Transmiterea neintentionata de virsuri informatice

Incalcarea neintentionata a informatiilor legate de terte parti

"Companiile romanesti sunt vulnerabile in fata riscurilor nou aparute. Prin parteneriatul cu CFC am creat un produs complex si foarte accesibil, care sprijina companiile din domeniul IT&C in fata riscurilor financiare si de ordin reputational, care rezulta din atacuri cibernetice sau din raspundere profesionala. Pentru acest produs de cyber security Leader Team Broker are autoritatea de a analiza si subscrie riscuri, adica de a incheia polite in numele asiguratorului, pentru companii cu cifra de afaceri anuala de pana la 2 mil eur. Suntem singura companie romaneasca cu o astfel de autoritate pe piata londoneza", declara Razvan Rusu, Director General si fondator Leader Team Broker."Tehnologiile emergente marcheaza intersectia dintre asigurarile traditionale, cum este raspunderea publica, si produsele specializate, cum sunt asigurarile profesionale pentru companiile din IT&C. Multe dintre tehnologiile noi precum IoT (Internet of Things), platformele online si retelele sociale expun clientii la situatii de vatamare corporala, daune morale si la daune materiale, in procesul de furnizare al serviciilor lor. Este esentiala rezolvarea decalajului dintre tehnologii printr-un produs complex capabil sa acopere aceste riscuri. Avand aceasta polita, companiile nu vor mai fi puse in situatia de a evita raspunderea, iar clientii lor vor putea beneficia de cele mai bune solutii atunci cand are loc riscul asigurabil", declara Charlie Murray - International Tech & Media Team Leader, CFC Underwriting.Aceasta polita de asigurare este cea mai premiata la nivel mondial fiind conceputa special pentru companiile din domeniul tehnologiei si acopera riscurile unui atac cibernetic, inclusiv amenzile GDPR care decurg din expunerea datelor clientilor in afara companiei, raspunderea profesionala, respectiv toate costurile privind erorile si omisiunile din activitatea unei companii, incalcarea confidentialitatii informatiilor pe care le gestioneaza, daune provocate de actiunea neloiala a angajatilor, riscuri reputationale, inclusiv furtul banilor din companie prin diverse metode (Phishing etc.).Polita acopera si alte riscuri cibernetice cum sunt:"Pana acum companiile romanesti din domeniul IT&C erau nevoite sa achizitioneze trei polite distincte, de la furnizori diferiti - una de raspundere profesionala, una de raspundere fata de terti, iar alta de securitate cibernetica. Acum, pentru ca aceste riscuri sunt acoperite de aceeasi polita, aceste companii salveaza aproximativ 50% din pretul cumulat platit", explica Alexandra Durbaca, Director Executiv al Leader Team Broker.Polita include si acces la o echipa de top, specializata pe interventii in cazul pierderii de informatii rezultate din atacuri cibernetice si restaurarea sistemelor informatice. Aditional, asiguratorul ofera preventiv o serie de servicii dupa achizitioarea politei precum: monitorizare si alerta a breselor de securitate din cadrul companiei, crearea unui plan de risc in cazul unui atac cibernetic, crearea unui raport de rating privind vulnerbilitatea companiei si traininguri pentru cresterea securitatii in cadrul organizatiei."Suntem incantati sa ne unim fortele cu Leader Team Broker pentru a oferi o solutie complexa de asigurare pentru industria IT&C din Romania. Aceasta joaca un rol cheie in economia Romaniei, start-up-urile si companiile devenite globale deja aduc aproximativ 6% din PIB. Suntem constienti ca inovatia vine la pachet cu anumite pericole si de aceea am creat un produs care acopera atat riscurile traditionale cat si pe cele speciale. De la incalcarea contractuala, la riscurile indirecte si amenzile reglementate, pana la accesul imediat la echipe de top care stiu sa intervina in incidente legate de atacuri cibernetice. Acest produs este o solutie completa pentru companiile IT&C", declara Aura Radu, International Technology Underwriter, CFC Underwriting.Conform unor surse publice, in acest an, patru companii romanesti au primt amenda pentru incalcarea reglementarilor GDPR, si au fost depuse peste 6000 de plangeri legate de potentiale incalcari ale informatiilor personale, din momentul in care GDPR a intrat in practica.Noul produs acopera riscuri de pana la 10 milioane de euro.Polita lansata de Leader Team Broker acopera intr-un singur produs si un unic punct de contact toate riscurile specifice pentru companiile IT&C.