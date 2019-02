Soarta asigurarilor din Romania tine de educatie, pentru ca romanii nu gandesc pe termen lung

Acesta a insistat in mai multe randuri ca efortul cel mai important pentru cresterea consumului de asigurari in Romania este cel de educare a populatiei."Asadar, avem o serie de cauze, unele din care pot fi corectate in timp, altele doar cu trecerea generatiilor, iar solutiile care se degaja din aceasta analiza sunt urmatoarele: in primul rand, un imens efort de educatie, si spun ca soarta asigurarilor din Romania tine de educatie. Este vorba de cultivarea intelepciunii practice: sa iti pui problema ce se intampla cu tine peste ani de zile. Oamenii nu se gandesc la faptul ca li se poate intampla ceva si de aceea soarta asigurarilor este dependenta de un mare efort de educatie. Dar nu e vorba doar de educatie economica. Este vorba de educarea capacitatii de a gandi pe termen lung, de a lua in calcul si variante proaste, eventualele accidente, eventualele ghinioane, eventualele riscuri care se pot produce", a afirmat oficialul MFP.Secretarul de stat a comparat sectorul asigurarilor din Romania cu situatia din Uniunea Europeana, afirmand ca starea pietei romanesti de resort "nu este deloc stralucita"."Adevarul este ca starea pietei asigurarilor nu este deloc stralucita in Romania, Romania aflandu-se pe unul dintre ultimele locuri in Uniunea Europeana cu privire la gradul de penetrare sau densitate, la mare distanta fata de media europeana. Unele cauze pentru care situatia este asa ar fi urmatoarele: in primul rand, evident, saracia, faptul ca foarte multi dintre compatriotii nostri traiesc de pe o zi pe alta si nu isi pot pune problema sa investeasca banii in asigurari. Este de inteles, este absolut firesc", a admis Mihai Mandres.Acesta a subliniat lipsa de educatie economica a populatiei, pe care o considera responsabila pentru lipsa de interes fata de asigurari chiar si a celor care si le permit."O alta cauza importanta este lipsa de educatie economica, pentru ca ne dam seama ca si oamenii care isi pot permite sa plateasca asigurari totusi nu o fac. Asigurarile facultative sunt marea durere in Romania, dar si asigurarile obligatorii stau intr-o stare destul de proasta, pentru ca, din cate stiu eu, gradul de cuprindere a asigurarilor obligatorii de locuinte este in jur de 20%. In al treilea rand, foarte important de relevat este faptul ca realitatea romaneasca este de asa natura incat romanii nu investesc in asigurari. Romanul nu gandeste pe termen lung si in toate domeniile ne putem da seama de acest lucru. Putem spune ca situatia asigurarilor in Romania este o problema culturala, iar cultura nu se schimba de pe o zi pe alta, este nevoie de foarte multa munca de lamurire, dupa cum se spunea pe vremuri", a adaugat Mandres.Secretarul de stat in MFP crede ca imaginea negativa pe care o au asiguratorii in ochii romanilor este de asemenea o problema."Nu in ultimul rand, exista o perceptie negativa asupra asiguratorilor. Sigur ca experientele negative din anii trecuti, precum prabusirea Astra in 2015, au contribuit la aceasta imagine negativa. Multi romani au impresia ca nu te poti baza pe asiguratori, ca ai nevoie de bani si asiguratorii nu-ti dau banii, ca gasesc ei o maniera de a te pacali. Trebuie sa marturisesc ca, foarte recent, am avut o problema in casa, o teava sparta, si m-am mirat ca am primit banii de la asigurator. Iata ca se intampla asemenea lucruri. Si asta ce imi spune mie? Imi spune ca eu insumi am prejudecati si ca, de fapt, in situatii concrete o companie de asigurari poate fi mult mai corecta decat gandeste clientul roman", a explicat el.In alta ordine de idei, Mihai Mandres a sustinut ca, dincolo de educarea populatiei, companiile de asigurari trebuie sa isi faca ordine in propria ograda, iar primul lucru ce trebuie avut in vedere este supravegherea corecta a companiilor de asigurari."Pe de alta parte, dincolo de acest program intens de educatie a societatii romanesti, si companiile de asigurari trebuie sa isi faca ordine si curatenie in propria ograda. Primul lucru pe care trebuie sa il avem in vedere este supravegherea corecta a companiilor de asigurari. Putem spune ca, dupa incidentul major numit Astra, in ultimul timp, in urma acestui incident, ASF a facut progrese semnificative. O alta dimensiune speciala este cea a transparentei in domeniu, si exista si o recomandare a Comisiei Europene pentru o mai mare transparenta a companiilor de asigurari. Insa, aceasta este o problema europeana, nu este doar o problema romaneasca, si mi se pare foarte relevant faptul ca doar patru companii din totalul de 42 care au participat la testele de stres desfasurate recent au raspuns pozitiv la aceasta recomandare si au fost de acord sa faca publice rezultatele. Nu intamplator, din totalul de patru, doua companii care au raspuns in acest fel sunt din Danemarca, si stim de asemenea ca Danemarca e pe primul loc in Uniunea Europeana ca pondere procentuala totala de prime in PIB si pe locul 2 in UE ca total prime pe cap de locuitor. Este evidenta legatura intre cele doua statistici. Pe de o parte, vointa de transparenta, si pe de alta parte faptul ca danezii se gandesc la viitor. Ar trebui sa termin cu un indemn utopic: sa devenim danezi! Nu o sa se intample asta nici maine, nici poimaine, nici la anul, nici peste 5 ani, nici peste 20 de ani, dar putem invata din ce merge in alta parte, din experienta lor", a incheiat secretarul de stat.