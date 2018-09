5 sfaturi pentru alegerea serviciilor de inchirieri masini cu cel mai bun raport calitate-pret

Mai ales daca nu ai mai colaborat cu o astfel de firma, alegerea celui mai bun pachet de servicii poate fi un proces dificil. In randurile urmatoare vei gasi 5 recomandari care te vor ajuta sa alegi corect compania de inchirieri masini cu care sa colaborezi si modelul de autoturism pntru care sa optezi, la cel mai bun raport calitate-pret.Cele mai multe oferte de inchirieri masini de pe piata romaneasca nu cuprind toate optiunile si taxele pe care va trebui sa le achiti, astfel incat compararea preturilor de pe site la prima vedere este de evitat.Pentru a avea informatiile corecte si complete, intreaba de costurile finale sau taxele suplimentare. Companiile profesioniste de inchirieri masini vor afisa intotdeauna preturile cu toate taxele si asigurarile incluse pentru a oferi transparenta totala si eficienta.In cazul in care cunosti perioada pentru care vei avea nevoie de vehiculul in cauza, cauta pe website-urile de inchirieri masini ofertele speciale de pret ce corespund respectivei perioade. Unele firme iti vor oferi preturi reduse pentru intervalele de timp ce depasesc 5 zile, 15 zile sau 25 de zile.Unul dintre aspectele ce pot creste pretul de inchiriere este dimensiunea vehiculului. In acest sens, incearca sa compari ofertele mai multor site-uri de inchirieri masini uitandu-te la pretul oferit pentru acelasi model auto, nu preturile clasei "economy" sau "compact".Evident, pot exista diferente intre metodele de catalogare a modelelor de la o companie la alta. Pentru a-ti oferi mai multe detalii, unele site-uri de profil pot afisa langa modelul auto pe care il vizionezi si pictograme cu numarul de pasageri care sunt acomodati sau dotarile standard.Pentru a putea circula cu incredere si fara griji, nu uita sa te interesezi de asigurarile incluse (RCA, Casco) si de politica companiei de inchirieri masini cu privire la situatiile neprevazute (defectiuni, tamponari, etc).Informatiile de care ai nevoie sunt: pretul suplimentar al asigurarilor (daca nu sunt incluse in oferta) si intervalul de timp si pretul inlocuirii vehiculului in caz de avarie. Firmele serioase de pe piata de inchirieri masini includ aceste detalii (full Casco, RCA, inlocuire gratuita a masinii avariate) in pretul de baza afisat pe site.Probabil ca nu te-ai fi asteptat, insa unele firme de inchirieri masini pot aplica interdictia de a parasi tara in vehiculul pus la dispozitie. Companiile profesioniste nu numai ca vor permite depasirea granitelor, dar iti vor pune la dispozitie, contracost, si o extindere corespunzatoare a politei Casco. Indiferent daca vrei sa treci sau nu in alta tara, nu trebuie sa uiti de rovinieta. Aceasta poate creste, de asemenea, suma finala pe care o vei scoate din buzunar la sfarsitul acestei colaborari, insa firmele de top de pe piata o includ in pretul de baza. Mai mult, nu uita sa te interesezi si daca respectiva firma de inchirieri masini impune o limita de kilometri pe care ii poti parcurge folosind vehiculul ales.Daca vrei profesionalism, transparenta si toate avantajele de mai sus incluse in pretul de inchiriere, apeleaza cu incredere la FocusRent, companie cu o experienta de peste 12 ani pe piata serviciilor de inchirieri masini din Bucuresti, Cluj si Otopeni.Din momentul rezervarii (proces ce dureaza 5 minute), te vei gasi la volanul masinii dorite (mai noua de 5 ani si adusa la adresa specificata de tine) in 3-4 ore.