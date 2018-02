Car sharing-ul ar reduce traficul Capitalei cu 25%, daca ar fi sustinut de autoritati

studiu

Potrivit unui studiu realizat de agentia de marketing Perceptum, o masina folosita printr-un serviciu de car sharing compenseaza detinerea a patru, pana la opt autoturisme private, reducand nevoia de spatiu pentru parcari si cheltuielile cu intretinerea cu pana la 40%.De asemenea, un utilizator activ de car sharing produce cu 290 de kilograme de dioxid de carbon mai putin, pe an, decat un conducator auto obisnuit, prin utilizarea mult mai rationala a autoturismului."Un autoturism este stationar, in medie, 23 de ore pe zi, ceea ce inseamna 95% din timp. Serviciile de car sharing presupun cresterea ratei de utilizare a masinii cu pana la 45%, maximizand eficienta fiecarui autoturism. Este suficient sa observam cate masini stau nefolosite zilnic, in Bucuresti, intre anumite intervale orare, blocand benzi de circulatie, trotuare si chiar strazi, calcand deseori spatiile verzi. Serviciile de car sharing inseamna o utilizare mult mai eficienta si mai rationala a autoturismului, ceea ce duce la imbunatatirea semnificativa a mobilitatii urbane", arata Raluca Ghilea, Directorul General al Perceptum Concept.Potrivit Institutului National de Statistica,si a echipamentelor tehnice si electronice.Doar 3,4% din gospodarii folosesc aceste credite pentru educatie si ingrijirea copiilor.De altfel, in perioada 2011 - 2015, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a inmatricularilor de autoturisme din UE, de 19%. Cu toate acestea, rata de motorizare este, in continuare, cea mai scazuta din Europa.Serviciile de car sharing pot substitui, cu succes, detinerea unui autoturism in Romania, mai ales de catre persoanele care doresc sa-si investeasca banii in alte bunuri, asa cum se intampla deja in statele UE."Romanii isi doresc masini, mai ales ca doar 35,5% din populatie detine un autoturism. In UE, serviciile de car sharing si-au demonstrat de ceva ani utilitatea, mai ales in orase precum, unde municipalitatile au elaborat strategii de mobilitate urbana in jurul acestor servicii.Aici, precum si in celelalte orase europene unde serviciile sunt disponibile, traficul a fost redus cu procente intre 15% (pe piete mai putin dezvoltate de car sharing) si 35%. Bucurestiul este, deja, una dintre cele mai aglomerate capitale europene, unde car sharing-ul ar fi solutia decongestionarii traficului", este de parere Raluca Ghilea.Car sharing-ul este o forma de transport prin care mai multe persoane, pe rand, folosesc unul sau mai multe autoturisme in comun.Acest serviciu are mai multe modele operationale, de la inchirierea autoturismului de la persoana-la persoana (peer-to-peer car sharing), pana la inchirierea unei masini dintr-o flota existenta, apartinand unui furnizor, pe baza unui abonament sau a unui tarif unic.Aceste servicii sunt disponibile printr-o platforma colaborativa, care ii reuneste pe toti utilizatorii serviciului.*Studiul Perceptum a fost realizat pe baza datelor de pe 30 de platforme de car sharing din Germania, Italia, Franta, Marea Britanie si tarile scandinave, coroborate cu date oficiale ale INS, Biroului Federal pentru Energie al Elvetiei si Eurostat.