Cat costa sa faci ITP-ul in 2019?

ITP masini de Taxi si a celor din flotele Scolilor Auto - aprox. 80 lei;

ITP microbuze, autorulote, utilitare - 150 lei;

ITP autoturisme pe benzina - 100-120 lei;

ITP autoturisme GPL + benzina/diesel - 150;

ITP automobile 4x4 - 150 lei;

ITP motociclete - 90 lei;

ITP mopede - 90 lei.

BI/CI - in original sau copie;

Cartea de identitate a masinii - in copie legalizata sau in original;

Certificatul de inmatriculare (talonul) - in original;

Asigurarea obligatorie RCA valabila.

Astfel, ITP-ul se efectueaza o data la trei ani pentru autoturismele noi, din doi in doi ani pentru masinile care nu sunt mai vechi de 12 ani si anual in cazul celor de peste 12 ani vechime.Pretul unei verificarii ITP variaza, tinand cont de tipul autovehiculului, dar si de service-ul autorizat la care se realizeaza.Ce risca soferii care circula fara ITP valabil si care sunt costurile acestei inspectii, afla din acest articol!Potrivit MAI, conducatorii auto prinsi in trafic circuland cu autoturisme care au ITP-ul expirat vor fi sanctionati prin amenda si prin confiscarea placutelor de inmatriculare.De asemenea, organele avizate vor retine si talonul masinii, aceasta putand fi transportata cu ajutorul platformei, pierzandu-si dreptul de circulatie pe soselele publice.Toate aceste consecinte se anuleaza automat la data la care automobilul in care va fi supus unei noi inspectii tehnice periodice.Pentru a minimiza tentativele de falsificare a rezultatelor inspectiei ITP, RAR a emis catre statiile autorizate obligativitatea sistemelor de inregistrare video.Proprietarii de service-uri care includ servicii de verificare ITP si care se abat de la aceasta reglementare vor fi sanctionati prin suspendarea autorizatiei tehnice.Soferii trebuie sa scoata din buzunar sume diferite de bani pentru ITP, in functie de categoria in care se incadreaza masinile pe care le conduc. Totusi, aceste sume nu sunt standard, caci ele pot fi diferite in functie de statia aleasa.Iata care sunt preturile medii pentru efectuarea inspectiei tehnice periodice la diverse tipuri de autovehicule:Anumite service-uri ITP ofera discount-uri speciale pentru masinile din parcurile auto sau pentru cele detinute de catre persoane pensionate.Inainte de a merge la statia specializata pentru efectuarea verificarii tehnice periodice a automobilului, asigura-te ca ai la indemana urmatoarele documente:Masinile pot trece inspectia tehnica periodica doar daca se afla intr-o stare foarte buna de functionare. Autovehiculele care prezinta defectiuni minore vor obtine certificarea ITP, insa acestea trebuie remediate ulterior verificarii.Printre deficientele deloc grave se numara toate cele care nu ameninta siguranta masinii sau a mediului inconjurator.Pe de alta parte, defectiunile care prezinta neconformitati importante trebuie remediate in termen de 30 de zile si nu impiedica extinderea valabilitatii inspectiei periodice.Inspectia tehnica periodica trebuie efectuata inainte de data de expirare mentionata in talonul masinii. In cazul in care si tu te numeri printre soferii coplesiti de cheltuielile necesare pentru intretinerea automobilului, apeleaza la o solutie financiara accesibila: creditele IFN avantajoase Acestea pot acoperi contravaloarea inspectiei tehnice periodice, precum si costurile eventualelor reparatii necesare ale masinii.