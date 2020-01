In Romania erau in 2018 peste 8 milioane de masini! Infrastructura rutiera este depasita

PwC Digital Auto Report

Consultantii companiei atrag atentia, de asemenea, si asupra faptului ca municipiul Bucuresti se afla de mai multi ani in topul celor mai congestionate orase din Europa iar nivelul particulelor din aer este dublu fata de cel maxim recomandat de Organizatia Mondiala a Sanatatii. In context, Pwc recomanda solutii noi de transport precum car sharing sau ride hailing."Parcul auto din Romania a crescut cu 7,4% in 2018 conform datelor oficiale, la peste 8,2 milioane vehicule, dar infrastructura rutiera nu tine pasul. Spre exemplu, Bucuresti, cu circa 1,4 milioane de autoturisme inmatriculate oficial, la care se adauga cele in tranzit, este de multi ani in topul celor mai congestionate orase din Europa, iar nivelul particulelor in suspensie din aer este dublu fata de cel maxim recomandat de Organizatia Mondiala a Sanatatii. In acest context, sunt necesare solutii noi de transport, o varianta fiind modelele de proprietate alternative, precum abonamentul, inchirierea, car sharing, ride hailing, ride sharing si micro mobility", a declarat Daniel Anghel, partener si liderul serviciilor fiscale si juridice, PwC Romania, intr-un comunicat remis vineri AGERPRES.Pe de alta parte, estimarile pentru Europa arata ca parcul auto va creste cu 1,4% pana in anul 2025, dupa care se va reduce cu 5,4% pana in 2030, ca urmare a dezvoltarii platformelor de mobilitate de tipul Uber, Clever sau Bolt dar si a modalitatilor de proprietate alternative, potrivit studiului citat.Parcul auto al Europei va ajunge la 273 milioane masini in 2025, de la 269 milioane masini in acest an, dupa care se va reduce pana in 2030.Raportul PwC da ca exemplu Germania, unde ponderea persoanelor care detin o masina proprie a scazut de la 43% in 2010 la 36% in 2018, in timp ce flotele auto, fie ca sunt ale companiilor, firmelor de inchirieri sau ale platformelor de mobilitate au crescut in aceeasi perioada de la 57% la 64%. "Este o tendinta care se extinde tot mai mult la nivel global si pune presiune inclusiv pe preturile autovehiculelor, pe fondul cresterii puterii de negociere", arata sursa.Potrivit sondajului realizat de PwC in randul europenilor, inclus in raport, 74% dintre consumatori vor opta pentru cel mai convenabil mod de a calatori, inclusiv pentru folosirea mai multor tipuri de transport, iar 28% dintre proprietarii europeni de vehicule cred ca pot castiga bani din impartirea masinii lor printr-o platforma peer-to-peer.De asemenea, peste 50% dintre consumatori ar fi dispusi sa plateasca pana la 250 dolari pentru un abonament lunar pentru plimbari nelimitate in oras. Un procent similar (47%) dintre consumatorii europeni ia in considerare renuntarea la propria masina in favoarea serviciilor de robotaxi autonome daca vor avea un pret adecvat.In Europa, estimarile arata ca segmentul modelelor alternative de proprietate va creste de la o valoare de 33 miliarde de dolari in 2018, la 191 miliarde dolari in 2025 si 393 miliarde de dolari in 2030. La nivel global, modelele alternative de mobilitate vor ajunge sa reprezinte intre 17% si 28% din transportul cu vehicule la nivel global pana in 2030."Viitorul industriei auto va fi caracterizat de conectivitate - cresterea numarului de autovehicule conectate la internet 4G si 5G si la multipli senzori si dispozitive de comunicatie, electricitate - cresterea ponderii autovehiculelor electrice, partajare - cresterea ponderii sistemelor de car-sharing si autonomie - aparitia autovehiculelor autonome. China va continua sa-si dezvolte parcul auto intr-un ritm accelerat, de peste 33%, pana la 303 milioane masini in 2025, in timp ce in SUA avansul va fi unul modest, de 2,2%.Va fi necesara imbunatatirea infrastructurii de transport, telecomunicatii si de alimentare a masinilor electrice. Motoarele electrice si functiile automate vor creste cu 20-40% costul producatorilor auto cu materiile prime pana in 2030. In acest context, vom asista la o schimbare semnificativa a modelelor de afaceri ale producatorilor auto si furnizorilor lor, care vor depune eforturi intense pentru reducerea costurilor tehnologice in urmatorul deceniu", se pecizeaza in document.PwC este o retea de firme prezenta in 158 de tari cu mai mult de 276.000 de profesionisti ce ofera servicii de calitate in domeniul auditului, consultantei fiscale si consultantei pentru afaceri.