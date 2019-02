Scartaitul stergatoarelor de parbriz si cum se rezolva

In cele mai multe din cazuri, este vorba fie de particule de mizerie prinse pe lama, fie de mici imperfectiuni asa ca, in cazul in care nu sunteti neaparat un cunoscator, in orice service auto Pitesti sau din alta parte a tarii, se poate verifica integritatea stergatoarelor si pot fie eliminate eventualele probleme ale ansamblului, precum tensionarea lamelelor sau deformarile bratelor.In majoritatea cazurilor, tot ce avem de facut pentru a elimina scartaitul stergatoarelor de parbriz este sa le curatam foarte bine si sa pastram parbrizul curat insa, uneori, problema pare a persista indiferent cate eforturi depunem, cat cheltuim pe stergatoare de calitate sau cat le verificam.De aceea, service auto Ploiesti ne indeamna ca, indiferent ca locuim intr-un oras mai mare, ori in mediul rural, intr-un spatiu in care suntem susceptibili depunerilor masive de praf, sa luam in calcul si posibilitatea schimbarii lichidului de parbriz.Un lichid inferior calitativ poate deteriora in timp stergatoarele, iar orice mica fisura in structura acestora, chiar daca nu este neaparat vizibila cu ochiul liber, produce scartait si poate chiar sa zgarie parbrizul.Orice service auto Ramnicu Valcea autorizat, specialistii ne vor atrage cu siguranta atentia si asupra factorilor din mediul ambiant care pot duce la deteriorarea timpurie a stergatoarelor, precum expunerea excesiva la soare.Din pacate, in momentul in care acestea isi pierd integritatea, tot ce ne mai ramane de facut este sa le inlocuim, de aceea, nu ar strica sa fim cu totii un pic mai prudenti unde parcam, mai ales pe timpul verii, sa nu lasam masina necuratata de zapada, fie ca o folosim sau o lasam in parcare pentru perioade mai lungi de timp, dar si sa ne asiguram ca folosim un lichid de parbriz de calitate iar stergatoarele noastre sunt perfect curate inainte de a porni la drum.