90% dintre masinile la mana a doua au fost cumparate "pe incredere", in 2017

Datele analizate releva faptul ca masini ale marcilor Volkswagen, BMW si Audi au fost cele mai verificate de clientii de automobile rulate din Romania, in timp ce maximum 1% dintre clientii de masini vechi Renault, Dacia, Fiat sau Peugeot verifica istoricul online.Pe de alta parte, marea majoritate a masinilor mai vechi de 10 ani sunt cumparate fara a avea istoricul verificat online.Potrivit platformei autoDNA.ro, masinile rulate pot fi verificate in patru moduri: online (istoric daune si kilometri), reprezentante (istoric service), ateliere service independente si mecanici independenti care se deplaseaza unde se afla masina vizata de client.Din totalul verificarilor efectuate pe autoDNA.ro anul trecut, platforma a oferit informatii despre date tehnice, istoric de furt si lista dotarilor din fabrica pentru aproape toate masinile, precum si date despre istoric (avarii sau kilometri) in mai mult de 50% din cazuri.Pe categorii de vechime, verificarile de istoric la nivelul anului 2017 arata ca aproximativ 50% dintre masinile verificate au intre 6 si 10 ani vechime, masinile de pana in 6 ani vechime reprezinta putin peste 25% din totalul verificarilor, iar mai putin de 5% dintre masinile verificate au avut peste 15 ani vechime.