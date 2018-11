Atentie la numarul de kilometri reali, atunci cand cumperi o masina second! Vanzatorii au dat inapoi inapoi intre 5 si 399.617 de km in ultima luna

"In urma verificarilor, am constatat ca 259 de masini rulate si aflate la vanzare pe piata auto din Romania aveau dati inapoi peste 7,5 milioane de kilometri in total. VIN-ul (seria de sasiu, n.r.) era la vedere, tocmai pentru a intari credibilitatea ca aceste masini au kilometri reali si ca vanzatorii nu au ce sa ascunda. Rezulta o medie de 28.967 kilometri dati inapoi per masina (media este una aritmetica astfel ca la extrema de sus cifrele sunt mult mai mari) . Cel mai mult au fost dati inapoi 399.617 de kilometri si cel mai putin 5.067 km", a declarat Mihai Cune, fondator InspectorAuto.ro.Potrivit site-ului InspectorAuto.ro, in topul masinilor second hand care au avut cei mai multi kilometri trucati se afla un Volkswagen Transporter din 2011 - cu 580.000 km reali, iar in anunt cu doar 185.000 km, un BMW Seria 5 din 2005 (cu 424.000 km reali si 275.000 km in anunt), un Renault Laguna din 2012 (cu 370.000 km reali si doar 180.000 km trecuti in anunt), o Skoda Octavia din 2012 (cu 304.000 km reali si 170.000 km in anunt), un Range Rover Evoque din 2013 (cu 265.000 km reali, iar in anunt cu 150.000 km) si un Audi A4 din 2014 (cu 290.000 km reali si 185.000 km in anuntul de vanzare).In cadrul studiului, portalul de specialitate a luat in calcul 1.589 de masini second-hand la vanzare pe Internet in luna noiembrie 2019 cu seria de sasiu (VIN) afisata in anunt. Studiul a constat in verificarea kilometrajului acestor masini in baza de date InspectorAuto.ro. Dintre cele 1.589 de masini rulate verificate, 259 (16,3%) aveau dati inapoi intre 399.617 km si 5.067 km, 509 de masini (32%) sub 5.000 de km, iar 821 de autoturisme (51,6%) aveau kilometri reali.InspectorAuto.ro a lansat, recent, un parteneriat cu site-ul de anunturi auto carzz.ro pentru a oferi acces mai facil la istoricul de kilometri si daune al masinilor second-hand. Altfel pentru fiecare masina vizionata pe carzz.ro exista o aplicatie prin care se poate ajunge imediat la interogarea bazei de date InspectorAuto.ro, in vederea verificarii kilometrilor si a istoricului de daune.Portalul ofera istoricul de kilometri si daune al unei masini rulate pe baza seriei de sasiu si are un portofoliu de peste 7 milioane de inregistrari.