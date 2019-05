Dezmembrarile auto in 2019: Sunt piesele second-hand o solutie pentru autoturismele noi?

Numarul masinilor second-hand importate de afara si fabricate dupa 2016 a crescut in ultimul an cu 45%, conform datelor oferite de DRPCIV.Dintre acestea, mai putin de jumatate beneficiaza de o polita Casco, restul soferilor alegand sa-si rezolve singuri reparatiile in caz de accident.In cazul problemelor auto legate de mecanica, majoritatea soferilor monteaza piese noi din motive de siguranta, dar cand vine vorba de elemente pentru caroserie, piata se imparte in doua.In prezent, la masinile mai vechi, ponderea celor care apeleaza la piesele second-hand de la dezmembrari in caz de accident este de peste 75%, in timp ce la masinile mai noi de 3 ani majoritatea prefera piesele noi.Posesorii de autoturisme noi nu sunt obisnuiti sa ia in calcul achizitia de repere la mana a doua, pe de-o parte pentru ca inca mai beneficiaza de garantie, dar si pentru ca au impresia ca piesele din dezmembrari se gasesc doar pentru vehicule mai vechi.Insa majoritatea soferilor care conduc automobile relativ noi, importate de afara, nu mai beneficiaza de garantie pentru masina lor.Desi varsta masinii o incadreaza inca in perioada de garantie, kilometrajul mare face ca peste 80% din masinile importate sa nu mai aiba garantia producatorului. Asa ca posesorul fie ii face Casco, fie se descurca singur in caz de accident.Dar acesti proprietari de masini mai noi de 3 ani, fara garantie si fara Casco, trebuie sa stie ca pot apela si la piese din dezmembrari, avantajele fiind multiple."Parcurile de dezmembrari din Romania au masini fabricate chiar si in 2019 de pe care vand piese auto. Sunt in general masini cumparate de afara, partial avariate sau achizitionate la licitatie, cu putini kilometri si cu sute de repere aproape noi, numai bune de montat pe vehiculele accidentate la noi" spun cei de la PieseAuto.ro , cea mai mare platforma online care gazduieste anunturi cu piese.Spre deosebire de piesele cumparate noi, cand vine vorba de elementele de caroserie, dezmembrarile au niste avantaje clare. Pe langa costul semnificativ mai mic fata de o piesa noua, piesele din dezmembrari sunt originale, de fabrica, nu aftermarket realizate de o firma necunoscuta, iar asta inseamna ca se vor potrivi perfect pe alta masina."Piesele de caroserie de la dezmembrari nu sunt doar mai ieftine si de calitate superioara fata de cele aftermarket noi. Principalul lor avantaj este ca sunt si deja vopsite. Avem sanse mari sa gasim la dezmembrari elemente de caroserie, capota, aripi, bara fata, bara spate, portiere, in culoarea masinii noastre. Adica nu trebuie decat sa le cumparam si sa le montam, fara sa mai dam banii pe vopsitorie" mai adauga cei de la PieseAuto.ro In prezent, pe platformele online specializate pe piese auto noi si din dezmembrari, sunt zeci de autoturisme fabricate in 2019 la dezmembrat si sute fabricate in 2018 si 2017.Asta inseamna ca si posesorii de vehicule noi pot gasi piese auto la mana a doua fara probleme, avantajele fiind clare in cazul reperelor de caroserie.In concluzie, chiar daca esti posesor al unui model auto nou, daca ai un accident si vrei sa economisesti sume importante de bani, dar si sa-ti montezi piese originale de fabrica, dezmembrarile auto sunt o solutie viabila.Mai trebuie adaugat si ca montarea pieselor de la dezmembrari nu influenteaza garantia, asa cum cred unii soferi, atata timp cat se vor pune intr-un service agreat de producator.Ceea ce este si normal, ca, pana la urma, in locul unei bare de protectie sparta se monteaza tot una originala, vopsita de uzina, iar toti parametrii de siguranta raman neschimbati.