Studiu: Majoritatea masinilor second-hand vandute in Romania au mai mult de 3 daune in istoric

Din aceasta cauza, vanzarea unei masini cu o dauna majora ascunsa dar cu kilometri reali se poate face relativ repede si fara prea mari batai de cap.Din totalul masinilor verificate pe InspectorAuto.ro in primele 8 luni din 2019 pentru aflarea istoricului de daune, procentul de autoturisme cu cel putin o dauna ascunsa se mentine in continuare ridicat, la 60%.Potrivit raportului InspectorAuto.ro , s-a constatat ca valoarea medie de reparatie a masinilor cu daune a fost de 6.600 euro, iar rata de daunalitate a fost de 3,19 per masina.De asemenea, din totalul autoturismelor pentru care s-a verificat istoricul de daune in aceeasi perioada, 18% au avut daune majore a caror valoare de reparatie a fost de peste 10.000 euro."Prin imbogatirea bazei da date cu masini avariate si lansarea unui nou tip de raport de daune, putem sa vedem exact zona afectata a masinii, daca au sarit airbag-urile, daca masina a fost rasturnata sau daca a avut un accident frontal", a declarat Mihai Cune, fondatorul platformei de verificari online a masinilor. Mai multe detalii despre raportul de daune puteti gasi aici.Iata cateva exemple de masini cu cele mai grave daune descoperite de InspectorAuto.ro si cum arata noul raport de daune:1. BMW X5 3.0D fabricat in 2008, considerat dauna totala, intrucat in anul 2014 devizul de reparatie a depasit 22.000 euro;2. BMW X1 Xdrive fabricat in 2018, care a fost cel mai probabil dauna totala in 2018 avand o estimare de reparatie de 195.000 lei (circa 41.000 euro);3. Audi A8 quattro 3.0 TDI fabricat in 2010, care a fost cel mai probabil dauna totala in 2015 cu o estimare de reparatie de 215.000 lei (45.200 euro);InspectorAuto.ro, cel mai mare site care ofera istoricul de incidente pentru masinile din Romania, recomanda verificarea masinilor rulate inainte de cumparare pentru ca in spatele unei masini impecabile se poate ascunde o fosta dauna totala sau o masina care a avut daune majore.De multe ori aceste masini au kilometri reali si cumparatorii odata trecand de acest filtru nu mai merg mai departe cu verificarile.Pentru ca nu putem avea pretentii de la o masina second-hand sa fie ca noua, anumite probleme sunt acceptabile si ar trebui incluse la uzura normala a masinii.Spre exemplu, daca avem o aripa vopsita sau inlocuita, o bara revopsita, un parbriz schimbat, sunt chestiuni acceptabile, atat timp cat reparatiile sunt de calitate, iar achizitia se face la un pret corect.Insa daca am observat avarii majore care au afectat caroseria serios, lonjeroanele, stalpii, pragurile, structura de rezistenta, airbag-urile etc., mai bine cautam alta masina.InspectorAuto.ro ofera istoricul de kilometri si daune al unei masini second-hand pe baza seriei de sasiu si are o baza de date de peste 7 milioane de inregistrari; in acest fel cumparatorul poate sti concret daca este pe cale sa cumpere o masina cu kilometri dati inapoi, una care a avut doar avarii minore sau una care a fost dauna totala.