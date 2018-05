Hamburg mizeaza pe transportul public ecologic si comanda 20 de autobuze electrice Mercedes-Benz Citaro

Till Oberworder, Head Daimler Buses: "Prima comanda pentru noul Citaro electric a fost plasata chiar inainte de premiera oficiala, demonstrand astfel ca operatorii de transport investesc multa incredere in conceptul nostru de mobilitate electrica in transportul public urban. Prin noul Citaro electric, facem un pas important in directia transportului public cu emisii zero."Similar, Hamburger Hochbahn AG considera ca autobuzele urbane sunt piatra de temelie in ceea ce priveste dezvoltarea unei flote complet ecologice. Din 2020, Hamburger Hochbahn Ag planuieste sa achizitioneze exclusiv autobuze electrice.Productia de serie pentru noul autobuz electric Citaro va incepe la sfarsitul acestui an. Autobuzul impresioneaza prin randamentul energetic excelent, care se bazeaza pe un sistem unic de gestionare a temperaturii. Acesta reduce consumul de energie, marind astfel durata de operare.De exemplu, pentru incalzirea habitaclului este utilizata o pompa de caldura foarte economica.Motoarele electrice, integrate in puntea spate, actioneaza direct rotile.Structura modulara a bateriilor este, de asemenea, dezvoltata dedicat pentru Citaro. Bateriile au o capacitate de pana la 243 kWh si sunt racite la temperatura ideala pentru a maximiza durata de viata.La scurt timp dupa demararea productiei de serie a Citaro, vor deveni disponibile si alte variante, permitand inclusiv incarcarea intermediara a autobuzului in timpul utilizarii.Noul autobuz urban cu motor electric are la baza Mercedes-Benz Citaro, un autobuz best-seller la nivel international.Citaro a inregistrat vanzari de peste 50.000 de unitati pe parcursul a doua generatii si este prezent in aproape toate marile orase din vestul si centrul Europei.Hamburger Hochbahn AG opereaza 111 rute cu aproape 1.000 de autobuze, care transporta aproximativ 212 milioane de pasageri pe parcursul unui an.Mercedes-Benz si Hamburger Hochbahn AG au in palmares un parteneriat de succes, activ de mai multe decenii.In 1997, operatorul de transport Hamburg a fost unul dintre primii clienti pentru prima generatie a revolutionarului autobuz Mercedes-Benz Citaro cu podea joasa. Pana in prezent, Mercedes-Benz a livrat peste 1.000 autobuze Citaro catre Hamburg.De la dezvoltarea comuna a autobuzului articulat, acum mai bine de 40 de ani, pana la utilizarea autobuzelor Citaro FuelCELL si FuelCELL Hybrid in Hamburg - Mercedes-Benz si Hamburger Hohcbahn AG alimenteaza progresul inovatiei tehnologice la nivelul transportului public.Noul Mercedes-Benz Citaro electric a trecut printr-o serie vasta de teste, iar productia de serie va incepe in acest an.