In Romania s-au vandut aproape 200 de masini ecologice in ianuarie, cu 70% mai multe decat anul trecut

Potrivit datelor oficiale, 79 sunt autoturisme electrice 100% (crestere de 6,5 ori fata de ianuarie 2017), iar 114 unitati sunt hibride (+12,9%).In prima luna a acestui an, ponderea autoturismelor ecologice in totalul vanzarilor la nivel national a fost de 2,7%.La nivelul lunii ianuarie, au fost comercializate 193 de autoturisme electrice si hibride, in scadere cu 56,9%, comparativ cu decembrie 2017, cand s-au inregistrat 448 de exemplare vandute.Comparativ cu aceeasi luna din anul anterior, in ianuarie 2018, vanzarile de autoturisme prietenoase cu mediul au crescut cu 70,8%, de la 133 la 193 de exemplare.In clasamentul celor mai comercializate marci auto electrice 100%, in ianuarie, primul loc a fost ocupat de Volkswagen, cu 40 de unitati, urmat de smart (12 de exemplare), BMW si Mercedes Benz (cate 9 unitati), Volvo (5), Audi si Kia (cate o unitate).De asemenea, cele mai multe masini hibride vandute in Romania, in prima luna din 2018, au fost inregistrate de Toyota (101 de unitati), iar clasamentul continua cu: Lexus (5 exemplare), Kia (4), Audi (3) si Ford (1).Statistica APIA arata ca, la nivelul anului trecut, ponderea masinilor electrice si hibrid in totalul vanzarilor de autoturisme noi a atins 2,2%, numarul acestora ajungand la 2.811 unitati, in crestere cu 136,7% fata de anul anterior. In marja de crestere raportata, 514 sunt masini electrice 100% (crestere de 207,8% fata de 2016), iar 2.297 de unitati hibride (+126,1%).