Un olandez a terminat in Australia cea mai lunga calatorie din lume cu un automobil electric

Wiebe Wakker si-a condus automobilul intitulat 'Blue Bandit', un Volkswagen Golf break pe care l-a convertit intr-un automobil electric, prin 33 de tari, cea mai lunga calatorie efectuata vreodata la nivel mondial cu un automobil electric, informeaza AFP si Reuters.Wakker a plecat din Olanda in data de 15 martie 2016 si a avut nevoie de peste trei ani pentru a ajunge in Australia. Calatoria a fost finantata prin donatii, care au contribuit la alimentarea cu electricitate a automobilului 'Blue Bandit' precum si la hrana si gazduirea soferului. Olandezul a trecut prin tari precum Finlanda, Rusia, Republica Moldova, Turcia, Iran, India, Birmania, Malezia si Indonezia iar traseul a fost determinat de propunerile pe care le-a primit de-a lungul drumului."Vreau sa schimb opiniile oamenilor, sa ii inspir pentru ca sa adopte automobilele electrice, demonstrandu-le avantajele mobilitatii durabile" a spus Wiebe Wakker dupa ce a trecut linia de sosire, langa cladirea Operei din Sydney.Wiebe Wakker a estimat ca inainte de modificare, vehiculul sau ar fi consumat 6.785 de litri de benzina pentru a parcurge o calatorie similara. Dupa convertirea in automobil electric, 'Blue Bandit' poate parcurge 200 de kilometri la o singura incarcare, olandezul adaugand ca a cheltuit doar 300 de dolari pentru achizitionarea de electricitate de-a lungul calatoriei.