Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile, catre SUA: Taxarea suplimentara nu este o solutie!

Vineri, presedintele SUA, Donald Trump, a amanat cu sase luni impunerea unor astfel de taxe.Termenul limita pana la care presedintele Trump urma sa decida daca va impune sau nu taxele vamale suplimentare de pana la 25% pentru automobilele importate era 18 mai, insa surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat ca o serie de consilieri de la Casa Alba au discutat o amanare pentru a se evita o escaladare a tensiunilor comerciale cu Uniunea Europeana si Japonia.In luna februarie a acestui an, ministrul american al Comertului a remis Casei Albe un raport cu privire la industria auto, in care sustinea ca introducerea unor taxe vamale suplimentare pentru automobilele importate ar putea fi justificata pe motiv ca aceste importuri constituie o amenintare pentru securitatea nationala americana. Argumentul a fost respins de ACEA, precum si de Comisia Europeana (CE).Erik Jonnaert si-a exprimat sprijinul pentru "eforturile constructive ale CE de a rezolva problema barierelor tarifare si non-tarifare cu care se confrunta comertul transatlantic de automobile"."Impunerea unor taxe vamale suplimentare pentru automobilele europene importate in SUA ar incalca reglementarile Organizatiei Mondiale a Comertului si prin urmare nu este acceptabila ca o solutie la actuala disputa", a avertizat seful ACEA.Comisia Europeana a promis un raspuns "rapid si adecvat" daca Washingtonul isi va pune in practica amenintarile de a introduce taxele vamale suplimentare pentru automobilele europene importate in SUA.se numara printre produsele americane care ar putea fi vizate de masuri retaliatorii luate de Uniunea Europeana, in situatia in care presedintele SUA va decide sa impuna taxe vamale suplimentare impotriva automobilelor importate din blocul comunitar, a declarat un inalt oficial UE.