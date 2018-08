Automobilele Ferrari, o investitie mai profitabila decat actiunile

Unul dintre primii angajati de la grupul Microsoft a vandut in weekend un automobil Ferrari 250 GTO din 1962 pentru o suma record de 48,4 milioane dolari, cu 25% peste precedentul record stabilit la o licitatie pentru automobile de epoca organizata in urma cu patru ani, transmite Bloomberg.Desi indicele bursier S&P 500 a atins vineri un nou record, se pare ca automobilele Ferrari sunt o investitie mai profitabila in conditiile in care un indice al preturilor automobilelor Ferrari s-a triplat in acest deceniu, devansand cresterea de 158% inregistrat de piata bursiera americana.Noul pret record inregistrat de un automobil Ferrari vine dupa ce o pictura semnata de Leonardo Da Vinci s-a vandut pentru 450 milioane de dolari, cel mai mare pret inregistrat vreodata pentru o opera de arta. Toate aceste semnale ar trebui sa ii ingrijoreze pe cei care urmaresc piata, sustine Shane Oliver, analist la AMP Capital Investors Ltd."Exuberanta a revenit in forta. Faptul ca oamenii platesc sume record pentru automobile Ferrari si picturi, iar pietele de actiuni sunt la un nivel record ma determina sa fiu putin mai prudent", spune Shane Oliver.Chiar daca sunt incluse si dividendele reinvestite, automobilele Ferrari au inregistrat o crestere mai rapida a valorii decat actiunile companiilor americane listate la bursa dupa 2009. Aceasta chiar daca in ultimii trei castigurile inregistrate de automobilele Ferrari s-au plafonat in timp ce actiunile americane au supraperformant.