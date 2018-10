Fiat si-a vandut divizia de componente auto pentru 6,2 miliarde euro

La jumatatea lunii iulie, Fiat Chrysler a demarat procedura de separare a diviziei care produce componente auto - Magneti Marelli - de restul companiei, in vederea unei posibile introducere la bursa, fara a exclude alte posibilitati pentru aceasta divizie care produce sisteme de iluminat, sisteme de transmisie si echipamente electronice, transmite Bloomberg.Odata cu preluarea Magneti Marelli de catre Calsonic Kansei va lua nastere un producator de echipamente cu o anvergura mondiala, cu o cifra de afaceri de aproximativ 15,2 miliarde euro si 65.000 de angajati de la Tokyo si pana la Milano, au precizat cele doua companii intr-un comunicat comun difuzat luni.Aceasta vanzare este prima tranzactie majora incheiata de noul director general de la Fiat Chrysler Automobiles, Mike Manley, cel care a preluat acest proiect de la predecesorul sau Sergio Marchionne. Pana la urma, FCA a optat pentru vanzarea Magneti Marelli in loc de listarea sa la bursa dupa ce conditiile de pe piata bursiera s-au deteriorat din cauza tensiunilor comerciale si incertitudinilor politice din Italia.Fondul american KKR a preluat firma Calsonic Kansei de la Nissan Motor Co. si alti actionari in 2016. Intre timp, fondul american s-a angajat sa ajute producatorul japonez, al carui principal client este Nissan, sa se dezvolte pe plan international.