Gigantii auto si IT din China investesc in industria de ride-sharing

Producatorul auto Chongqing Changan Automobile a investit 1,6 miliarde de yuani (238,70 milioane de dolari) in compania cu sediul la Nanjing, parteneri fiind Alibaba, Tencent, Suning, FAW si Dongfeng Motor. Alibaba si Tencent sunt cei mai mari retaileri online din China, transmite Reuters.Changan, Dongfeng si FAW vor avea fiecare o participatie de 15% in compania de investitii, in timp ce Suning va fi cel mai mare actionar, cu 19%.Diviziile de investitii ale Alibaba si Tencent 'vor detine restul actiunilor, impreuna cu alte fonduri.Societatea mixta va investi pe segmentul ride-sharing, in special in vehicule electrice.Piata auto chineza - cea mai mare din lume - a inregistrat in februarie o scadere a vanzarilor de 13,8%, a opta luna consecutiva de declin, dupa un recul de 16% in ianuarie, arata datele publicate recent de Asociatia Producatorilor Auto din China (CAAM).Ceea ce se intampla in China nu este decat o reflectare a situatiei la nivel mondial, unde cresterea preturilor, tensiunile politice, scaderea apetitului pentru automobilele diesel si noile servicii de ride-sharing incep sa reduca cererea de automobile pe piete precum Marea Britanie si SUA. In conditiile in care si ultima mare speranta, China, incepe sa dea semne de scadere a vanzarilor, industria auto mondiala ar putea fi deja in recesiune, avertizeaza analistii.Luna trecuta, s-au livrat in China 1,48 milioane de vehicule. In schimb vanzarile de automobile electrice si hibride, sprijinite de subventiile oferite de autoritatile de la Beijing, au urcat cu 53,6%, la 52.900 unitati.