Honda nu va mai produce automobile in Turcia dupa 2021

Honda a precizat ca a luat aceasta decizie ca urmare a fenomenului de electricitate care se manifesta in industria auto globala precum si necesitatii de a-si asigura capacitati adecvate de productie.In schimb, Honda va continua in Turcia operatiunile in domeniul importurilor si distributiei de vehicule. De asemenea, operatiunile pe segmentul motocicletelor nu vor fi afectate de decizie de a inceta productia de automobile.Honda are o uzina de asamblare de automobile in provincia Kocaeli din nord-vestul Turciei, uzina care a inceput productia modelului Civic sedan in 1997. Potrivit informatiilor publicate pe pagina de Internet a companiei, uzina are o capacitate de productie anuala de 50.000 de unitati si aproximativ 1.100 de angajati.