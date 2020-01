Motocicletele si mopedurile omologate de la 1 ianuarie trebuie sa indeplineasca norma de poluare Euro 5

Motocicletele enduro si cele de trial, mopedurile cu trei roti concepute pentru scopuri utilitare si cvadriciclurile usoare sunt segmente de nisa care au primit o perioada de tranzitie pana la 1 ianuarie 2024 pentru implementarea standardului Euro 5.O alta modificare este introducerea progresiva a unui al doilea nivel de diagnoza cu care motociclul este echipat din constructie (OBD), care permite identificarea avansata si semnalizarea defectiunilor, precum si defectarea sistemelor de control al emisiilor, precizeaza ACEM.Secretarul general al Asociatiei Constructorilor Europeni de Motocicluri, Antonio Perlot, a aratat ca performantele de mediu ale motocicletelor cu motorizare Euro 5 vor deveni similare cu cele ale automobilelor cu motorizare Euro 6."Din punct de vedere al ofertei, tehnologia vehiculelor a contribuit la imbunatatirea performantei de mediu a motocicletelor. Membrii ACEM au investit foarte mult in cercetarea si dezvoltarea produselor, facand, astfel, posibil ca noile motocicluri sa fie conforme cu standardul Euro 5.Pentru aceasta, ele sunt echipate cu tehnologii precum catalizatori cu 3 cai cu control al senzorilor de oxigen, sisteme electronice complexe de gestionare a functionarii motoarelor, sisteme avansate de injectie de combustibil si distributie variabila.Drept urmare, performantele de mediu ale motocicletelor Euro 5 vor fi echivalente cu cele ale masinilor Euro 6. ACEM considera ca aceasta este in concordanta cu viziunea recentului Acord Verde European de a avea un transport mai putin poluant, in special in orase si in plus, de a facilita participarea motociclurilor la sistemul de transport multimodal", a precizat secretarul general al ACEM.