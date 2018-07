Nissan recunoaste ca a falsificat datele privind emisiile poluante ale masinilor produse in Japonia

Intr-un comunicat de presa, producatorul auto a precizat ca rezultatele masuratorilor privind emisiile de gaze de esapament si testele privind economiile de carburant au fost falsificate in mod deliberat si s-au "abatut de la protocolul de testare prescris", transmite AFP.Nissan, partenerul grupului auto francez Renault, nu a precizat in comunicat numarul vehiculelor afectate si nici perioada de timp, in luni sau ani, in care au fost folosite aceste metode ilegale.La cererea autoritatilor, Nissan a fost obligat incepand din luna septembrie a anului trecut sa deruleze o serie de inspectii cu privire la modul in care sunt controlate vehiculele care ies de pe liniile de asamblare, dupa ce anterior a recunoscut ca persoane neautorizate si-au pus semnatura pe documentele de verificare.Cu prilejul anchetei interne, au iesit la lumina si alte practici incorecte pe care grupul auto le-a comunicat Ministerului japonez al Transporturilor inainte de a le dezvalui presei.Nissan a subliniat ca va lua masuri pentru a evita reperarea acestor abateri in viitor, precizand ca intentioneaza sa introduca un nou mecanism de testare.Actiunile Renault, companie care controleaza 43% din titlurile Nissan, au inregistrat luni dimineata o scadere de 2,6%, dar, dupa conferinta de presa organizata de companie, pierderile s-au diminuat pana la 1,79%, cea mai mare scadere inregistrata de o actiune din indicele CAC-40, care in jurul orei 8:50 GMT inregistra o crestere de 0,47%.