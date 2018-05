Nissan renunta la vanzarea masinilor diesel in Europa

Si Toyota Motor anuntase ca nu va mai lansa noi vehicule diesel, cu exceptia camioanelor, in timp ce alt grup nipon, Subaru, a decis sa renunte din 2020 la vanzarea masinilor diesel in Europa si Australia.Nissan livreaza o gama larga de modele in Europa, inclusiv popularele SUV-uri.Pana in 2025, Nissan vrea ca jumatate din vehiculele sale vandute pe piata europeana sa fie electrice.Nissan a investit masiv in noile tehnologii iar modelul sau de varf - Leaf - este cel mai bine vandut automobil 100% electric la nivel mondial.Alianta dintre Renault, Nissan si Mitsubishi este probabil cel mai avansat si mai profitabil producator auto in ceea ce priveste fabricarea masinilor electrice, a afirmat recent presedintele aliantei, Carlos Ghosn.Alianta, care a inceput procesul de electrificare din 2008, a anuntat in 2017 ca va produce 12 noi masini electrice in urmatorii cinci ani. Carlos Ghosn a declarat ca este nevoie de timp sa faci bani din masinile electrice dar alianta domina afacerea."Suntem probabil cel mai avansat producator auto in privinta costurilor masinilor electrice si am anuntat deja in 2017 ca suntem probabil singurul grup auto care incepe sa faca bani din vanzarea masinilor electrice", a afirmat Ghosn. Acesta a adaugat: "stim ca dureaza pana cand incepi sa faci bani din vanzarea masinilor electrice. Cred ca noi suntem mult in fata".Renault si Nissan au un parteneriat din 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Nissan controleaza grupul auto nipon Mitsubishi Motors printr-o participatie de 34%.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.