Opel aduce profituri peste asteptari francezilor: Das Auto se redreseaza usor

In primele sase luni din acest an profitul net a urcat la 1,48 miliarde de euro (1,73 miliarde de dolari), in timp ce veniturile au inregistrat un avans de 40%, la 38,6 miliarde de euro, in timp ce analistii previzionau un castig de 1,36 miliarde de euro, la venituri de 38,49 miliarde de euro, transmit MarketWatch si Reuters."Este clar acum ca redresarea Opel-Vauxhall este in desfasurare", a afirmat directorul financiar Jean-Baptiste de Chatillon.In martie 2017, producatorul auto francez a acceptat sa achizitioneze Opel cu 2,2 miliarde de euro (2,4 miliarde de dolari), de la General Motors. Conform strategiei prezentate in noiembrie, Opel intentioneaza sa redevina profitabil pana in 2020 si sa ofere versiuni electrice ale tuturor vehiculelor sale de pasageri pana in 2024. Pana atunci, compania vrea sa ajunga la o marja de profit de 2%, urmand sa creasca la 6% pana in 2020.Profitul Opel a urcat la 502 milioane de euro in primul semestru din 2018, in timp ce marja de profit a ajuns la 5%.Profitul operational al grupului PSA aproape s-a dublat in primele sase luni din acest an, la 3,02 miliarde de euro, in timp ce analistii se asteptau la 2,33 miliarde de euroPSA si-a mentinut estimarile pentru acest an, cand piata auto europeana ar urma sa se mentina stabila in timp ce in America Latina este asteptata o crestere a vanzarilor de 4%, in Rusia de 10% si in China de 2%.Livrarile PSA Peugeot Citroen pe plan global au crescut cu 38% in primul semestru din 2018, la 2,18 milioane de vehicule, fata de 1,58 milioane in perioada similara din 2017, a anuntat recent grupul francez.Excluzand Opel si brandul sora Vauxhall, vanzarile au inregistrat un avans mult mai modest, de 1,9%, cresterea din Europa compensand partial declinul din Orientul Mijlociu. In mai, PSA a inceput suspendarea activitatilor desfasurate de societatile sale mixte din Iran, dupa ce presedintele Donald Trump a anuntat retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul si reintroducerea sanctiunilor.Livrarile PSA in Orientul Mijlociu au scazut cu 25,8% in primul semestru din 2018, reflectand iesirea de pe piata iraniana.In Europa, noua gama de SUV-uri au ajutat la majorarea vanzarilor cu 8,4%, excluzand afacerea Opel-Vauxhall.