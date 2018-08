Pentru ca legea permite: Reparatia masinii costa mai mult cu asigurare decat fara

studiu

"Inca de cand a aparut legea RCA, in piata de asigurari s-au observat niste lacune, astfel incat azi asistam la niste cresteri nejustificate de preturi. Am tot mentionat ca pagubitul nu beneficiaza de serviciile de service, ci anumiti terti, respectiv anumite ateliere de reparatii. Un asigurator normal nu o sa vina niciodata cu o solutie de reparatie pentru o aripa sau o bara facuta praf, ci doar cu solutia de inlocuire, pentru ca acolo este castigul si pentru ca legislatia permite. Atunci, de ce legislatia permite acest lucru? Am mai auzit ca elementele de plastic ale unei bare nu se repara. Nu se repara ce? Pe de alta parte, se vorbeste despre siguranta rutiera. Anumite lucruri care se pot repara, se repara. Tehnicieni sunt si de o parte, si de alta, la fel cum sunt si in service-uri", a afirmat Madalin Rosu, responsabil Sectiunea Auto din cadrul Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare din Romania (UNSAR).Potrivit cercetarii,De asemenea, pentru inlocuirea unui far dreapta, piesa originala, avantajul de pret mediu achitat este in favoarea masinii neasigurate, cu 528,44 lei, fata de 814 lei achitati in cazul unui autovehicul cu asigurare.Raportul de tarif mediu dintre un autovehicul asigurat vs autovehicul neasigurat este in favoarea celui din urma si in ceea ce priveste reparatia unei aripi fata dreapta, reparatie cu revopsire, pretul fiind de 552,5 lei fata de 1.550,29 lei.Studiul UNSAR arata, totodata, ca pentru o revopsire bara spate un sofer neasigurat va plati la service un pret mediu de 503,15 lei, in timp ce, printr-o asigurare auto se va plati 1.750,65 de lei.Analiza de specialitate a luat in calcul si costurile medii de service pentru un model. In acest caz,Studiul UNSAR a fost realizat in perioada 1 ianuarie 2017 - 31 mai 2018, pe baza ofertelor colectate de la 29 de ateliere de reparatii pentru doua modele de automobile, respectiv Skoda Octavia Tour (an de fabricatie 2005) si Mercedes Benz E-Classe (an fabricatie 2011).Informatiile au fost culese fara negociere si utilizandu-se datele unei societati comerciale, fapt care a facut ca preturile sa fie stabilite luand in considerare taxele legale aferente oricarei tranzactii comerciale. Realizatorii cercetarii precizeaza ca alegerea vehiculelor prezentate s-a facut pentru a oferi posibilitati comparative, acelasi motiv si pentru avariile prezentate, acestea fiind frecvente ca tip de incidenta.