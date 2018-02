Presa germana sustine ca Opel ar fi inregistrat pierderi de un miliard de euro, dupa ce francezii au pus mana pe companie

Citand surse din Consiliul de Administratie, Handelsblatt sustine ca(GM), a raportat pierderi operationale de peste un miliard de euro in 2017.In 2016, divizia europeana a General Motors, alcatuita in principal din Opel si brandul britanic Vauxhall, a avut pierderi de 257 de milioane de dolari, dupa pierderi de 813 milioane de dolari in 2015.Un purtator de cuvant al Opel a declarat ca raportul publicat de Handelsblatt este fals, transmite Automotive News Europe."Aceasta cifra nu exista in interiorul Opel/Vauxhall, deoarece nu este disponibila", a afirmat reprezentantul Opel pentru Automotive News Europe.In cei 19 ani in care a fost detinuta de GM, Opel a inregistrat pierderi.Directorul general al PSA, Carlos Tavares, spera sa redreseze grupul auto german, asa cum a facut cu PSA, care si-a revenit dupa ce a fost aproape de faliment.Tavares sustine ca achizitionarea Opel va duce la reduceri de costuri in cadrul grupului, chiar faca fabricile Opel si Vauxhall sunt mai putin eficiente decat cele ale PSA.In pofida noilor lansari din 2017 inclusiv SUV-ul compact Grandland X, vanzarile Opel au scazut cu 5% anul trecut, la 936.753 vehicule, conform datelor JATO Dynamics, in timp ce piata auto europeana a inregistrat un avans de 3,3%.Conform strategiei prezentata in noiembrie, Opel intentioneaza sa redevina profitabil pana in 2020 si sa ofere versiuni electrice ale tuturor vehiculelor sale de pasageri pana in 2024.Pana atunci, compania vrea sa ajunga la o marja de profit de 2%, urmand sa creasca la 6% pana in 2020.Folosind tehnologia Peugeot, Opel intentioneaza sa ofere versiuni electrice ale tuturor vehiculelor sale de pasageri pana in 2024. Patru masini electrice vor fi lansate pana in 2020.Pentru a redeveni profitabil, Opel intentioneaza sa reduca pragul de rentabilitate (break-even point) - sau numarul masinilor vandute la care incepe sa faca profit - la 800.000 de vehicule.In martie, producatorul auto francez a acceptat sa achizitioneze Opel cu 2,2 miliarde de euro (2,4 miliarde de dolari). Combinarea PSA cu Opel si brandul sau britanic Vauxhall va crea al doilea mare producator auto din Europa, in urma grupului german Volkswagen si inaintea aliantei Renault-Nissan. In urma tranzactiei, PSA va controla 16% din piata auto europeana, fiind depasita doar de Volkswagen, cu o cota de piata de 24%. Entitatea combinata va putea produce anual cinci milioane de vehicule.Decizia PSA de a achizitiona grupul german a provocat ingrijorari privind pierderea locurilor de munca la Opel, care are aproximativ 33.500 de angajati in Germania, Polonia, Ungaria, Austria, Spania si Italia. Vauxhall are 4.500 de angajati in Marea Britanie, la fabricile din Ellesmere Port si Luton.