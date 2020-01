Productia de automobile a Germaniei a atins anul trecut cel mai scazut nivel din ultimii 23 de ani

Cifrele publicate luni de Asociatia Industriei Auto Germane (VDA) arata ca, anul trecut, constructorii auto germani precum Volkswagen AG, BMW AG si Daimler AG au produs 4,66 milioane vehicule la uzinele lor din Germania, cel mai mic numar de dupa 1996. Potrivit VDA cifra din 2019 este cu 9% mai mica decat cea din 2018 si este rezultatul reducerii cererii venite de pe pietele internationale.Statutul Germaniei de mare putere globala in domeniul manufacturier s-a construit in mare parte pe industria auto, insa, in ultima vreme, ingrijorarile legate de poluare, intensificate de scandalul manipularii emisiilor poluante izbucnit in 2015 la Volkswagen, disputele comerciale si incetinirea economica au afectat cererea pentru automobilele germane. Daimler, Volkswagen si producatorul de componente auto Continental AG au inceput sa restructureze personalul pentru a diminua costurile.In paralel, industria auto germana trebuie sa cheltuiasca miliarde de euro pentru a dezvolta vehicule ecologice si a contracara extinderea serviciilor de tip ridesharing, precum Uber Technologies Inc., companie care in prezent are o valoare de piata comparabila cu cea a Daimler.Pe de alta parte, cifrele publicate luni de VDA arata ca piata auto interna a Germaniei a crescut cu 5% anul trecut, dupa ce cumparatorii au inregistrat 3,6 milioane de noi autoturisme, cel mai mare numar de dupa 2009. Cu toate acestea, Asociatia Industriei Auto Germane se asteapta ca piata sa se contracte in acest an.Separat, Autoritatea Federala de Transport din Germania (KBA) a informat ca Germania a trecut in fata Norvegiei, devenind cea mai mare piata auto europeana pentru vehiculele electrice cu 63.281 de unitati vandute anul trecut.