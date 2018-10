Revolutionarul Hyundai i40, masina familiei moderne

Noul model auto Hyundai i40 este materializarea viziunii revolutionare a producatorului Hyundai cu privire la automobilele special concepute pentru a oferi un nivel de confort cat mai sporit pentru familiile cu membri de toate varstele si care calatoresc des si pe distante relativ lungi. Iar cu ocazia lansarii acestei versiuni pe piata automobilelor, compania Hyundai face un pas important in activitatea sa.Modelul Hyundai i40 are un motor de tip diesel, acesta reprezentand unul dintre atuurile importante ale masinii. El prezinta o capacitate de 1,7 litri si furnizeaza 141 CP. Astfel, masina poate accelera de la 0 la 100 km/h in 10.3 secunde si poate atinge o viteza maxima de 201 km/h.In plus, noul motor diesel folosit de Hyundai are un consum suficient de mic care plaseaza masina in randul celor mai eficiente modele din aceasta clasa. Astel, in cazul calatoriilor pe distante mai lungi, numarul pauzelor de alimentare se va reduce considerabil.Un alt atu al noului Hyundai i40 este reprezentat de design-ul interior. La capitolul acesta, automobilul ofera foarte mult loc pentru pasagerii de pe bancheta din spate. Acestia pot calatori confortabil pe distante lungi, spatiul pentru genuchi fiind suficient chiar daca cel de la volan are o statura inalta.Pentru conducatorul auto, modelul i40 vine cu un aspect nou. Indicatoarele de bord sunt mari si clare, iar in interiorul lor exista doua afisaje digitale cu informatii despre temperatura lichidului de racire si nivelul de carburant. Intre cele doua indicatoare de bord mai exista si un display pe care sunt afisate informatii de la computerul de bord.De asemenea, scaunele din fata beneficiaza de incalzire si racire, optiuni ce pot fi activate de un buton aflat pe bordul masinii. Tapiteria scaunelor este din piele, ceea ce confera autovehiculului un aspect elegant.In acelasi timp, si aspectul exterior impresioneaza prin faptul ca noul i40 a fost conceput avand la baza "linii fluide si dinamice", dupa cum afirma chiar cei de la Hyundai pe site-ul lor oficial. Totodata, automobilul este dotat cu un sistem de 9 airbag-uri, pentru un nivel de siguranta cat mai ridicat in cazul unui accident.In spatele acestui nou model Hyundai sta experienta indelungata a mai multor ingineri si designeri care au depus o munca uriasa pentru a proiecta automobilul atat pe hartie, cat si in realitate. Hyundai i40 a fost desenat in Europa la Centrul de Cercetare Hyundai din Russelsheim, Germania.Pentru a conchide, se poate afirma faptul ca noul Hyundai i40 reprezinta cu adevarat un model revolutionar pe segmentul masinilor de familie. In plus, automobilul a fost creat in asa fel incat sa ofere posibilitatea unor calatorii de neuitat pentru toti pasagerii de la bordul sau.