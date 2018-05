Rolls-Royce dezvaluie primul sau SUV, un vehicul de 325.000 de dolari

"In acest moment al istoriei designului auto, SUV-urile au devenit omniprezente", a declarat presei Giles Taylor, directorul de design de la Rolls-Royce.Cullinan reprezinta o modificare de directie fata de automobilele de lux pentru care Rolls-Royce este renumit.Insa, directorul general de la Rolls-Royce, Torsten Muller-Otvos a subliniat ca grupul tinta al producatorului s-a modificat in ultimul deceniu."Vedem cum persoanele instarite, cele care isi pot permite un Rolls-Royce, devin din ce in ce mai tinere. Sunt oameni care vor sa conduca ei automobilul. Este un cliseu ca Rolls-Royce este o masina pentru care ai nevoie de sofer personal", a declarat Torsten Muller-Otvos.Rolls-Royce spera ca noul Cullinan va capta atentia cumparatorilor pe cele mai importante piete. Rolls-Royce conteaza in special pe piata din China, cea mai mare piata auto din lume, pentru noul sau model.