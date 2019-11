Sindicatele Volkswagen ameninta sa blocheze construirea in Turcia a unei fabrici de 1,3 miliarde de euro

"Vreau sa spun foarte clar: reprezentantii sindicatelor resping aprobarea atat timp cat Turcia incearca sa-si realizeze obiectivele sale politice folosind razboiul si forta", a afirmat Bernd Osterloh, seful sindicatului global al VW si membru in Consiliul de Supervizare al producatorului auto.VW a amanat decizia finala privind construirea unei fabrici in Turcia, a anuntat luna aceasta un purtator de cuvant al producatorului auto german, pe fondul criticilor internationale la adresa operatiunilor militare derulate de Ankara in Siria si al temerilor legate de efectele potentiale asupra imaginii VW.Volkswagen analizase mai multe posibile locatii pentru noua sa fabrica din Europa de Est, inclusiv Romania, Serbia si Bulgaria, dar pana la urma grupul german a optat pentru Turcia. In Manisa, la 40 km de orasul Izmir, ar fi urmat sa se construiasca o uzina cu o capacitate anuala de productie de 300.000 de vehicule.VW este ingrijorata de situatia politica si monitorizeaza cu atentie evolutiile, le-a spus jurnalistilor miercuri directorul financiar Frank Witter. Nu exista o presiune imediata legata de timp pentru a cauta alternative si actualele fabrici pot fi modernizate pentru extinderea capacitatii de productie, in Slovacia si in alte tari, a explicat oficialul VW.Reprezentantii VW nu au dorit sa faca comentarii suplimentare.Conform declaratiilor lui Osterloh, reglementarile VW prevad ca la fabricile companiei sa existe "un mediu de stabilitate si siguranta".Reprezentantii sindicatelor au jumatate din locuri in Consiliul de Supervizare al producatorului auto si drept de veto.In 15 noiembrie este programata o reuniune a Consiliului de Supervizare al VW pentru revizuirea planurile anuale de cheltuieli, care include alocarea capitalului pentru fabricile sale pe plan global.Si premierul landului Saxonia Inferioara, care este si membru al Consiliului de Supervizare al Volkswagen, a declarat ca se opune alegerii Turciei pentru noua fabrica VW. Landul Saxonia Inferioara are o pozitie importanta in cadrul grupului auto, detinand o participatie de 20%.Volkswagen analizase mai multe posibile locatii pentru noua sa uzina din Europa de Est, inclusiv Romania, Serbia si Bulgaria, dar pana la urma grupul german a optat pentru Turcia. In Manisa, la 40 km de orasul Izmir, ar fi urmat sa se construiasca o fabrica cu o capacitate anuala de productie de 300.000 de vehicule.Cel mai mare producator auto din lume nu reuseste sa-si depaseasca rivalii din Asia din cauza costurilor ridicate cu forta de munca la fabricile sale din Europa Occidentala, ceea ce a determinat o schimbare de directie, spre Europa de Est.Volkswagen are uzine in regiune, care produc pentru diferitele sale branduri, in Polonia, Slovacia, Cehia, Ungaria si Bosnia-Hertegovina.Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 marci, printre care automobilele VW, Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini, Seat, Bentley si Bugatti, dar si camioanele MAN si Scania.