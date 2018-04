Tot ce trebuie sa stiti despre obtinerea masinii de inlocuire in urma unui accident

Vesti bune: puteti primi o masina de inlocuire in mod gratuit!

Traficul aglomerat din Capitala, drumurile inadecvat intretinute sau neadaptarea vitezei la conditiile de trafic de catre alti soferi sunt doar cateva motive care va pot face victima unui accident auto. Chiar si o tamponare usoara se poate solda cu spargerea unui far, indoirea caroseriei sau deteriorarea vopselei. Asfel, pret de cateva zile (sau saptamani, in functie de gravitatea avariei) aveti masina indisponibilizata in service.Conform Normei nr. 20/2017 de modificare a legii privind asigurarile obligatorii RCA, partea pagubita in cazul unui accident auto are dreptul sa primeasca, in mod gratuit, o masina de inlocuire a celei accidentate pe durata reparatiei in service.Legea specifica faptul ca pentru fiecare 4 ore de reparatii aveti dreptul la 1 zi de utilizare gratuita a masinii de inlocuire.masina se acorda doar daca reparatia se face pe RCA-ul vinovatului. Nu se poate acorda pe polita CASCO a partii pagubite.Compania Cronoscar ofera servicii complete de rent a car in Bucuresti si in principalele orase ale tarii: Constanta, Craiova, Cluj, Iasi, Ploiesti, Bacau, Brasov, Suceava, Sibiu si Timisoara.Daca sunteti partea pagubita intr-un accident auto si parcurgeti pasii de mai jos, puteti beneficia de masina de inlocuire de la unul dintre birourile noastre de inchirieri auto Otopeni sau alte puncte din tara.Flota de masini de inchiriat in Bucuresti a Cronoscar dispune de automobile din toate clasele: mica, compacta, medie, premium, SUV, van, monovolum, pick-up.Astfel, va puteti alege o masina de inlocuire in conditiile legii, care prevede ca acest automobil sa fie dintr-o clasa similara cu cel accidentat.Iata ce trebuie sa faceti pentru a putea beneficia de o masina de inlocuire de la Cronoscar:Procedura de deschidere a dosarului de dauna s-a simplificat foarte mult odata cu introducerea constatarii amiabile. Dumneavoastra si soferul care v-a accidentat veti completa formularul de constatare amiabila oferit de firma de asigurare care a emis polita RCA pentru automobilul soferului care a provocat accidentul.Cateva observatii importante:Nota de constatare este emisa de societatea de asigurari. Cu acest document va veti prezenta la centrul service. Acolo, mecanicii auto vor pregati devizul de reparatie.Acest deviz include toate operatiunile care trebuie efectuate si piesele/ componente auto care trebuie inlocuite.Devizul de reparatie sta la baza calculului numarului de zile cat aveti dreptul la masina de inlocuire. Acest calcul, dupa cum am specificat mai sus, este urmatorul: 1 zi pentru fiecare 4 ore de reparatie.In cazul in care are loc o reconstatare a accidentului si se modifica numarul de ore necesar pentru reparatie, se va recalcula proportional si numarul de zile in care puteti beneficia de masina de inlocuire.Atentie! Firma de asigurari este obligata sa va plateasca inchirierea unei masini de inlocuire doar pe perioada corespunzatoare manoperei din deviz.Daca centrul service prelungeste aceasta perioada in lipsa unei reconstatari, aceasta perioada in plus nu este acoperita de prevederile legale privind masina de inlocuire.Compania de asigurari trebuie sa confirme faptul ca puteti beneficia de masina de inlocuire. Daca toate documentele specificate mai sus (nota de constatare, devizul de reparatie) sunt corect intocmite, compania nu are niciun motiv de refuz.Pentru a ridica masina de inchiriat de la sediul nostru de inchirieri auto in Bucuresti, va trebui sa prezentati urmatoarele documente: