Noul Audi Q3 a ajuns si in Romania

Cea de-a doua generatie Q3 are un design sportiv, un sistem de operare si afisare complet digitalizat, specific modelelor Premium si dispune de solutii variate de infotainment. Clientii pot plasa comenzi in fabricatie la Distribuitorii Audi.La fel ca modelele Audi din segmentele superioare, Q3 ofera o gama larga de sisteme de asistenta, inclusiv adaptive cruise assist, care reuneste functiile asistentilor adaptive speed assist, traffic jam assist si active lane assist.Soferul va fi ghidat cu ajutorul celor patru camere video de 360 de grade pentru un plus de confort, mai ales la drum lung. Pe langa sistemele Audi pre sense basic si Audi pre sense front, in dotarea standard sunt incluse sistemul de avertizare la schimbarea benzii de rulare Audi side assist si Audi active lane assist. Detectarea unui vehicul in unghiul mort sau a unuia care se apropie cu viteza mare din spate, declanseaza la noul Q3 aprinderea unui LED de avertizare pe oglinda exterioara corespunzatoare. Sistemul park assist directioneaza automat masina pe si de pe locurile de plecare.Testele Euro NCAP au demonstrat anul trecut ca noul Audi Q3 este un veritabil SUV de familie. Modelul a obtinut cinci stele pentru protectia oferita adultilor si copiilor din masina, dar si cel mai bun punctaj din categoria SUV pentru sistemele de asistenta.Audi Q3 a crescut in toate directiile comparativ cu modelul anterior. Varianta actuala are un ampatament cu 77 de milimetri mai mare, respectiv o lungime de 4.484 milimetri, latime de 1.849 milimetri si inaltime de 1.585 milimetri. Scaunele din spate pot fi mutate usor in fata sau in spate cu 150 de milimetri. Spatarele pot fi inclinate in sapte pozitii - astfel capacitatea portbagajului variaza intre 530 si 1.525 de litri. Podeaua portbagajului poate fi ajustata pe trei niveluri, iar sistemul de acoperire a spatiului pentru bagaje poate fi introdus sub podea cand nu este folosit.Audi a pus accent deosebit pe sistemul de infotainment din dotarea noului model. Sistemul de sunet dispune de 15 difuzare cu o putere totala de 680 wati. Sistemul Bang & Olufsen Premium, care este o dotare optionala, ofera sunet virtual tridimensional.Audi phone box face posibila incarcarea inductiva, a telefonului. Noul Q3 asigura si o integrare a aplicatiei myAudi care interconecteaza complet smartphone-ul cu masina, oferind proprietarului posibilitatea de a transfera rutele de navigatie sau agenda telefonului in MMI si de a vizualiza unde a parcat masina.Intregul concept de operare si afisare a fost refacut in detaliu. Panoul digital de instrumente cu diagonala ecranului de 10,25 inchi este folosit de sofer prin intermediul volanului multifunctional.Sistemul de navigatie MMI plus, din varianta de top, afiseaza direct pe Audi virtual cockpit. Conceptul de operare intuitiva este completat de comanda vocala cu capacitatea de a "intelege" limbajul uzual (nu doar comenzi vocale in limba engleza) si cuvintele rostite in structura libera.Noul Audi Q3 este mai sportiv decat predecesorul sau datorita grilei Singleframe cu un design octogonal cu linii verticale, dar si prizelor mari de aer. Farurile inguste si triunghiulare sunt directionate spre interior. Q3 ofera trei versiuni de faruri. Versiunea de top, cea cu tehnologie Matrix LED cu lumini de drum adaptive, ilumineaza soseaua in maniera inteligenta. Contururile se inspira din ADN-ul Audi quattro si confera modelului o latime mai accentuata.Interiorul continua senzatia transmisa de exterior amintind de modelele Premium. Arhitectura interiorului se potriveste perfect cu noul concept de operare al automobilului. Elementul central este afisajul MMI touch, incadrat de o rama cu aspect de sticla neagra lucioasa. Toate afisajele, butoanele si elementele de comanda au pozitii ergonomice.Sistemul de navigatie recunoaste preferintele soferului in baza calatoriilor anterioare si poate face sugestii adecvate pentru ruta. Gama Audi connect completeaza navigatia cu informatii on-line din trafic. La aceasta se adauga functia de cautare a unor puncte de interes. Informatiile despre locurile de parcare sau statiile de alimentare sunt afisate direct pe harta de navigatie.Q3 face uz de inteligenta colectiva (swarm intelligence) a flotei Audi pentru a previziona disponibilitatea locurilor de parcare de pe marginea drumurilor, precum si pentru a oferi informatii cu privire la zonele cu obstacole riscante si cu limitari curente de viteza.Printre alte optiuni se numara Google Earth si sistemul radio hibrid, care comuta automat intre FM, DAB si stream on-line, pentru a asigura in permanenta receptia optima.Noul Audi Q3, produs la fabrica din Gyor - Ungaria, intra pe piata din Romania cu doua motoare si tractiune pe puntea din fata. Motorul de intrare in gama este un 1,5 TSI de 110 kW (150 CP), cu un cuplu de 250 Nm. Propulsorul este echipat cu sistemul de dezactivare a cilindrilor. Acesta decupleaza temporar al doilea si al treilea cilindru cand motorul este suspus unei sarcini reduse, pentru a contribui la reducerea consumului de combustibil.Cu transmisia manuala cu sase trepte, Audi Q3 35 TFSI (consum mixt de combustibil in l/100 km: 6,3 - 6,0*; emisii CO2 mixte in g/km: 145 - 139*) accelereaza de la 0 la 100 km/h in 9,6 secunde. Viteza maxima este de 211 km/h. Cu transmisia automata S tronic cu sapte trepte (consum mixt de combustibil in l/100 km: 5,9 - 5,7*; emisii CO2 mixte in g/km: 134 - 130*), este nevoie de doar 9,2 secunde pentru acest sprint, viteza maxima fiind de 207 km/h.Aceleasi valori sunt oferite si de Audi Q3 35 TDI cu S tronic (consum combustibil mixt in l/100 km: 4,9 - 4,7*; emisii CO2 mixte in g/km: 128- 123*) . Motorul rafinat de doi litri genereaza 110 kW (150 CP) si 340 Nm.