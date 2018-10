Autoritatile germane acuza: Si Opel a folosit sisteme ilegale!

"Dupa ce, la inceputul anului 2018, a fost descoperit al cincilea dispozitiv de manipulare, pe care Autoritatea germana de reglementare a sectorului auto (KBA) l-a declarat ca fiind ilegal, exista in prezent o audiere oficiala al carei obiectiv va fi impunerea unei retrageri obligatorii pentru modelele Cascada, Insignia si Zafira", se arata intr-un comunicat al Ministerul german al Transporturilor. "O rechemare oficiala a aproximativ 100.000 de vehicule va fi demarata in scurt timp", se arata in comunicatul de presa, transmite Reuters.Anterior, au fost efectuate perchezitii la doua facilitati Opel pe fondul suspiciunilor ca unele din autovehiculele Opel echipate cu motoare diesel utilizeaza un sistem software ilegal pentru a manipula emisiile poluante in timpul testelor.Scandalul motoarelor diesel trucate a izbucnit in luna septembrie 2015, dupa ce Agentia americana pentru mediu (EPA) a acuzat grupul german Volkswagen ca a echipat 11 milioane de autovehicule diesel, dintre care aproximativ 600.000 in SUA, cu un software capabil sa falsifice rezultatele testelor antipoluare. Intre timp, mai multe parchete din Germania au demarat anchete pentru frauda, manipulare a cotatiilor bursiere sau publicitate mincinoasa impotriva mai multor directori de la Volkswagen si diviziile sale Audi si Porsche, precum si la Daimler si la producatorul de componente auto Bosch.