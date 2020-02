Germania se opune cerintelor mai stricte ale UE pentru masini

"Doar de anul trecut avem noi niveluri ale emisiilor, ele sunt foarte ambitioase. Ele raman", a explicat oficialul german. Aceasta a adaugat ca "Ministerul Mediului nu vede necesitatea unor renegocieri. Daca se doreste includerea noilor limite in Pactul ecologic european (Green Deal), va trebui sa se discute cu toate statele membre UE".Separat, un purtator de cuvant al Ministerului Economiei, Peter Altmaier, a atras atentia asupra recentei inaspriri a cerintelor, spunand ca acum trebuie sa existe certitudine pentru obiectivele planificate, astfel incat restructurarea in sectoarele economice sa reuseasca.Luna trecuta, Comisia Europeana a prezentat planul de investitii pentru Pactul ecologic european, care va mobiliza investitii publice si va contribui la deblocarea de fonduri private prin intermediul unor instrumente financiare ale Uniunii Europene, in special InvestEU, ceea ce ar duce la investitii in valoare de cel putin 1.000 de miliarde de euro.