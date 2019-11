Aston Martin lanseaza in Romania DBX, primul sau SUV de lux

DBX semnaleaza o noua era in traiectoria Aston Martin spre a oferi stil si capacitate de utilizare exceptionale intr-un segment anterior neexplorat de celebrul producator, cel al SUV-urilor de lux cu nivel de performanta dinamica specifica masinilor sport.Programat pentru productie in unitatea de fabricatie din St Athan, Tara Galilor, DBX dispune de o platforma dedicata SUV-urilor, lucru rar intalnit in intregul sector.Alimentat de o noua versiune a caracteristicului motor V8 Twin-Turbo de 4 litri si un propulsor furnizat de Mercedes-Benz, DBX ofera o putere impresionanta de 550 de cai-putere si 700 Newtoni-metru de cuplu, reglati cu atentie pentru a satisface nevoile specifice ale acestui model. Motorul V8 turobompresat are capacitatea de a propulsa automobilul de la la 0 la 100 km / h in 4,5 secunde, ajungand o viteza maxima de 291 km/h.Interiorul luxos realizat manual, acoperisul panoramic din sticla, o gama contemporana de furniruri si metal rafinat asigura un ambient interior exceptional. In plus, aceasta include si o serie de materiale inovatoare, respectiv prima aplicare din industria auto a unei tesaturi din 80% lana, ce ofera o alternativa la fibra de carbon si un design estetic distinctiv.Primul model format din 5 locuri al Aston Martin nu este doar extrem de versatil in ceea ce priveste terenul pe care il poate aborda, dar este extrem de adaptabil la o mare varietate de nevoi si tipologii de proprietari. Astfel, se preconizeaza ca DBX va deveni cel mai popular model al Aston, cu vanzari de aproximativ 5000 de unitati pe an.Modelul urmeaza sa fie prezentat in mod oficial in Romania in data de 19 decembrie 2019, in cadrul reprezentantei Aston Martin, detinute de compania British Motors, parte a Grupului Forza Rossa. Aston Martin DBX poate fi deja configurat in reprezentanta, putand fi achizitionat la un pret incepand de la 165.000 euro plus Tva, devenind astfel cel mai accesibil SUV pe segmentul de lux al acestei categorii de automobile.Mai mult decat atat, pachetul de dotari standard include o lista complexa de avantaje mai mult decat atractive, printre care: plafon panoramic, scaune si oglinzi incalzite, senzori de parcare fata si spate cu indicator vizual, sistem de camera 360 grade si multe alte elemente decorative premium.