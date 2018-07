Audi a prezentat noul Q3. Este mai mare si mai fioros decat modelul anterior!

Acestea sunt detaliile care marcheaza in mod special sectiunea frontala masculina, accentuata de jocul intens intre lumini si umbre. Farurile inguste si triunghiulare sunt directionate spre interior.Audi ofera trei versiuni de faruri. Versiunea de top este cea cu tehnologie Matrix LED cu lumini de drum adaptive care ilumineaza soseaua in maniera inteligenta.Profilul subliniaza echilibrul designului exterior, gratie graficii luminoase simetrice a farurilor si a blocurilor optice din spate.Linia "umerilor" le leaga din perspectiva stilistica si confera o impresie generala atletica, cu "muschi" puternic conturati deasupra pasajelor rotilor. Contururile se inspira din ADN-ul Audi quattro si confera modelului o latime vizuala si mai accentuata.Evazarile rotilor au culoare contrastanta, pentru a evidentia designul de automobil off-road. Montantii D oblici, sustinuti de eleronul alungit, care coboara pana pe lateralul lunetei, creeaza, de asemenea, impresia de dinamism.Linii tensionate, elemente tridimensionale: interiorul continua designul exteriorului si aminteste, in multe privinte, de modelele premium de varf ale marcii. Arhitectura se potriveste perfect cu noul concept de operare al automobilului.Elementul central este afisajul MMI touch, incadrat de o rama cu aspect de sticla neagra lucioasa.Alaturi de unitatea de comanda a sistemului de aer conditionat, aflata dedesubt, MMI touch este inclinat cu 10 grade spre sofer. Toate afisajele, butoanele si elementele de comanda au pozitii ergonomice. Scaunele confortabile permit o pozitie sportiva, cu volanul dispus in unghi corespunzator.In comparatie cu modelul predecedent, noul Audi Q3 a crescut, practic, in toate directiile.Are lungimea de 4.485 milimetri, latimea de 1.856 milimetri si inaltimea de 1.585 milimetri.Ampatamentul, marit cu 77 de milimetri, permite un spatiu interior generos si totodata versatil: scaunele din spate pot fi mutate in fata si in spate cu 150 de milimetri. Spatarele fractionate 40:20:40 pot fi inclinate in sapte pozitii.In functie de pozitia scaunelor din spate si a spatarelor acestora, capacitatea portbagajului variaza intre 530 si 1.525 de litri.Podeaua portbagajului poate fi ajustata pe trei niveluri, iar sistemul de acoperire a spatiului pentru bagaje poate fi introdus sub podea cand nu este folosit. Hayonul electric, care poate fi deschis si inchis prin simpla miscare a piciorului, este disponibil ca dotare optionala.Conceptul de operare si afisare a fost refacut in detaliu. Astfel, se constata ca Audi a depasit complet era analogica. Chiar si echiparea de baza include un panou digital de instrumente cu diagonala ecranului de 10,25 inchi. Soferul il foloseste prin intermediul volanului multifunctional.Cu sistemul de navigatie MMI plus, care este varianta de top, afisarea se face pe Audi virtual cockpit, care ofera si multe alte functii aditionale. Este oferit si un ecran tactil aditional, de 10,1 inchi.Optional, soferul poate alege afisajul Audi virtual cockpit plus, care este mai mare si ofera trei moduri diferite de afisare, inclusiv un ecran nou, deosebit de sportiv.Conceptul de operare intuitiva, cu structura aplatizata a meniului este completat de comanda vocala cu capacitatea de a "intelege" limbajul uzual, precum si cuvintele rostite in structura libera.Managerul ingenios de dialog pune intrebari cand este nevoie, permite corecturi, ofera optiuni si nu obiecteaza nici cand este intrerupt.Sistemul de infotainment de top oferit pentru Audi Q3 pune la dispozitie aceleasi functii ca in segmentele auto superioare. Modulul de transfer de date suporta standardul LTE Advanced si integreaza un hotspot WiFi pentru dispozitivele mobile ale pasagerilor. Sistemul de navigatie recunoaste preferintele soferului in baza calatoriilor anterioare si poate face astfel sugestii adecvate pentru ruta.Gama Audi connect completeaza navigatia cu informatii on-line din trafic, precum si cu functia de cautare a punctelor de interes si informatii privind locurile de parcare si statiile de alimentare, care apar direct pe harta de navigatie. Audi Q3 face uz de inteligenta colectiva (engl. swarm intelligence) a flotei Audi pentru a previziona disponibilitatea locurilor de parcare de pe marginea drumurilor, precum si pentru a oferi informatii cu privire la zonele cu obstacole riscante si cu limitari curente de viteza.Printre alte optiuni se numara Google Earth si sistemul radio hibrid, care comuta automat intre FM, DAB si stream on-line, pentru a asigura in permanenta receptia optima.Functia de comanda vocala acceseaza informatiile memorate de automobil, precum si informatiile detaliate provenite din cloud, pentru a da raspunsul adecvat. Audi Q3 asigura o integrare si mai profunda a aplicatiei myAudi. Aceasta interconecteaza pe deplin smartphone-ul cu automobilul.Clientul poate, de exemplu, transfera rutele de navigatie si agenda smartphone-ului in MMI si poate vedea locul in care este parcat Q3.Mai multe module de hardware completeaza gama functiilor de infotainment. Printre acestea se numara si Audi phone box.Aceasta dotare face legatura intre smartphone-ul proprietarului si antena automobilului si incarca telefonul inductiv. Interfata Audi pentru smartphone-uri permite conectarea telefoanelor mobile iOS si Android ale clientului si reda interfetele Apple Car Play sau Android Auto pe ecranul MMI.Sistemul de sunet Bang & Olufsen Premium cu sunet virtual tridimensional dispune in total de 15 difuzoare.Intre sistemele de asistenta se remarca adaptive cruise assist. Este un sistem care incorporeaza functiile asistentilor adaptive speed assist, traffic jam assist si active lane assist.Astfel, sistemul asista soferul controland automobilul longitudinal si lateral si sporeste confortul, mai ales la drum lung. Audi Q3 simplifica manevrele stranse datorita celor patru camere video de 360 de grade.Acestea redau zona din jurul SUV-ului, afisand-o pe ecranul mare al sistemului de infotainment. Pe acest ecran, soferul poate, de asemenea, urmari manevrele efectuate de sistemul park assist.Sistemul de asistenta la parcare park assist directioneaza automobilul automat pe si de pe locurile de parcare. Soferul trebuie doar sa accelereze, sa franeze si sa schimbe treptele de viteza.Cand soferul doreste sa iasa in marsarier de pe un loc de parcare paralel sau de pe un drum de acces stramt, se activeaza cross traffic assist.Senzorii radar pe care sistemul ii utilizeaza pentru a monitoriza zona din spatele automobilului ofera, de asemenea, informatiile necesare pentru functia de avertizare la manevrele de schimbare a benzii de rulare.Daca sistemul detecteaza un vehicul aflat in unghiul mort sau un vehicul care se apropie cu viteza mare din spate, se aprinde un LED de avertizare pe oglinda exterioara corespunzatoare.La lansare, Audi ofera noul Q3 cu patru versiuni de motor, dintre care trei pe benzina si unul diesel, in combinatie cu tractiunea fata sau tractiunea integrala. Puterile se incadreaza intre 110 kW (150 CP) si 169 kW (230 CP).Toate motoarele sunt unitati cu patru cilindri si cu injectie directa de combustibil si cu supraalimentare cu turbina, oferind putere mare, rafinament si eficienta.Pentru transmisia puterii este utilizata cutia de viteze manuala cu sase trepte sau cea automata S tronic cu sapte trepte schimbate extrem de rapid de sistemul automat. In off-road, tractiunea integrala permanenta asigura senzatii extraordinare la volan, cu tractiune optima si stabilitate de nezdruncinat.Sistemul optional hill descent control poate fi activat actionand un buton si mentine viteza selectata pe teren inclinat.Soferul poate varia caracteristicile dinamice ale automobilului sau Audi Q3 in functie de situatia de mers, de conditiile de drum si de nevoile personale, folosind sistemul de manevrabilitate Audi drive select cu sase moduri diferite, de la deosebit de confortabil, la extrem de eficient sau extrem de sportiv.Sistemul influenteaza si suspensiile optionale cu functie de control a amortizarii, la care senzorii masoara miscarea fiecarei roti, precum si acceleratia laterala si longitudinala, sistemul ajustand amortizoarele in consecinta.Rezultatul consta in caracteristici dinamice optimizate, in conditii de confort si mai ridicat.Ca alternativa, sunt oferite suspensiile sport (dotare standard a pachetului S line exterior), care includ reglaje mai ferme ale arcurilor/amortizoarelor si directia progresiva. Raspunsul devine tot mai direct pe masura ce unghiul de virare creste, ceea ce optimizeaza si mai mult manevrabilitatea deja excelenta a noului Audi Q3.