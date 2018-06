Audi lanseaza noul Q8. Cand va putea fi cumparat in Europa?

Modelul acesta cu dotari generoase, conectivitate ampla si caracteristici adecvate deplasarii pe teren dificil este companionul optim pentru business, dar si pentru timpul liber.Versatil, sportiv, elegant, gratie dimensiunilor si a modului de organizare a spatiului.Audi Q8 emana mai multa sportivitate si prestigiu decat orice alt SUV al marcii cu patru inele.Cu o lungime de 4,99 metri, o latime de 2,00 metri si 1,71 metri inaltime, acest SUV-coupe este mai lat, mai scund si cu garda la sol mai redusa decat fratele sau, modelul Q7.Cu un ampatament de aproape 3,00 metri, acest model ofera un interior extrem de spatios, care ii intrece pe concurentii directi la cele mai multe dintre dimensiunile importante, inclusiv la lungimea interiorului si la spatiul de la nivelul capului. In spate este montat un sistem cu trei scaune, care, optional, poate fi ajustat longitudinal. Cu spatarele rabatate, portbagajul de sub hayonul cu actionare electrica are o capacitate de 1.755 de litri.Modelul Audi Q8 introduce acum un nou membru in familia Q, datorita grilei impunatoare a radiatorului specifica marcii, numita Singleframe.Grila din fata emana forta si este dispusa vertical, iar alaturi de spoilerul care a fost mutat mai in fata si de prizele de aer mari si marcante, accentueaza atitudinea dominanta a masinii.Linia plafonului coboara cu eleganta si se incheie cu montantii D usor inclinati, sprijinindu-se pe blisterele quattro de deasupra pasajelor rotilor, care gazduiesc jante cu dimensiuni de pana la 22 de inchi.Numeroase detalii amintesc de modelul quattro original. Contururile profilate si suprafetele tensionate atletic transmit senzatia de forta, sofisticare si sugereaza caracteristicile dinamice speciale ale tractiunii integrale permanente. Spoilerul, evazarile pasajelor rotilor, bandourile de decor de pe usi si difuzorul sunt finisate intr-o culoare contrastanta, pentru a accentua si mai mult aspectul off-road al masinii.Farurile LED sunt incluse in dotarea standard si optional ilumineaza soseaua cu tehnologie HD Matrix LED, la care atat semnatura luminoasa tridimensionala a luminilor de zi, cat si blocurile optice din spate au caracter digital. Unitatile din spate sunt legate intre ele de o banda luminoasa. La fel ca la modelul original Audi quattro, aceasta este aplicata pe un fundal negru.Audi este quattro, iar quattro este Audi! Fireste ca se aplica mai ales modelului Q8, modelul din varful gamei SUV a marcii. In mod uzual, diferentialul blocabil central pur mecanic transfera cuplul la puntea din fata si la cea din spate in raport 40:60.Cand este necesar, sistemul transfera cea mai mare parte a cuplului catre puntea care are tractiunea mai buna.Plusul de 254 de milimetri adaugat la garda la sol, consolele scurte si asistentul pentru coborarea pantelor ii permit noului Audi Q8 sa poata trece de punctul unde se opresc drumurile asfaltate.Suspensiile cu sistemul de control al amortizarii sunt incluse in echiparea standard.Audi ofera suspensia pneumatica adaptiva cu sistemul de control al amortizarii ca dotare optionala, fie cu reglaje confort sau sport. Aceasta ajusteaza garda la sol cu pana la 90 de milimetri, in functie de situatia de mers si de preferintele soferului.Directia progresiva este inclusa in dotarea standard si ajusteaza reglajele astfel incat directia sa dea un raspuns mai nemijlocit pe masura ce volanul este rotit mai tare. Optional, Audi ofera si sistemul de directie all-wheel. La viteze reduse, aceasta poate braca rotile din spate cu pana la 5 grade in directia opusa fata de directia in care se indreapta masina, pentru a spori agilitatea. La viteze mai mari, rotile din spate sunt indreptate in directia de virare, pentru a spori stabilitatea.Toate sistemele de propulsie sunt deosebit de eficiente, datorita noii tehnologii micro-hybrid (MHEV).Sistemul electric principal de 48 de volti incorporeaza doua module tehnice importante: o baterie litiu-ion si un alternator cu curea. La franare, sistemul poate recupera pana la 12 kW. Aceasta energie este stocata inapoi in baterie. Tehnologia MHEV permite etape lungi de rulare libera, la care motorul este dezactivat, iar sistemul start-stop poate sa intervina inca de la 22 km/h.Claritatea este noua trasatura definitorie a unui produs premium: interiorulSimbolurile intuitive indica precizia digitala de la bordul modelului Audi, precum si nivelul inalt de integrare a arhitecturii si posibilitatilor de operare. Elementul central este afisajul tactil MMI touch response.Datorita designului sau special, se transforma intr-o suprafata neagra unitara cand nu este activ. Toate elementele sunt imbinate logic, de la fanta ingusta a ventilatiei, la consola lata, de pe tunelul central, pe care este montat levierul transmisiei tiptronic.Pe intuneric, sistemul optional de iluminare a contururilor accentueaza liniile de design distinctive ale interiorului si ilumineaza fundalul emblemei tridimensionale quattro de deasupra torpedoului: inca un exemplu pentru atentia pe care Audi o acorda detaliilor.Printre dotarile optionale, se numara scaunele profilate cu functie de masaj si cu ventilatie, sistemul automat de climatizare si pachetul pentru calitatea aerului, pentru a spori confortul in aceasta ambianta eleganta.Sistemul de operare MMI touch response de la bordul noului Audi Q8 permite accesarea tuturor functiilor prin intermediul a doua ecrane de mari dimensiuni.Ecranul superior, de 10,1 inchi este utilizat pentru a controla sistemul de infotainment si de navigatie.Soferul utilizeaza afisajul de 8,6 inchi pozitionat in partea de jos pentru sistemul de incalzire si de aer conditionat, pentru functii de confort si pentru introducere de text. In timpul acesta, incheietura manii sale se poate odihni in pozitie confortabila si ergonomica pe levierul transmisiei.Operarea este rapida si simpla: un "click" tactil si acustic confirma cand degetul a activat o functie. La acestea se adauga functia de comanda vocala naturala, care transforma Audi Q8 intr-un partener inteligent de dialog. Soferii isi pot formula liber comenzile. Sistemul de comanda vocala poate recunoaste, de exemplu, propozitia: "I am hungry!" (Mi-e foame!) si poate sugera ca raspuns restaurante aflate in apropiere.Instrumentele de bord sunt afisate pe ecranul 100% digital, Audi virtual cockpit. Afisajul sau de 12,3 inchi poate reda informatiile in doua moduri diferite de afisare. Acestea pot fi selectate cu ajutorul volanului multifunctional. Versiunea optionala plus include un al treilea mod de afisare, care este deosebit de sportiv. Display-ul head-up proiecteaza informatiile importante pe parbriz, inclusiv directionarea detaliata adaptiva pe banda, in cadrul navigatiei.Audi connect si sistemele de asistenta pentru soferPe piata germana, Audi Q8 ofera, in echiparea standard, sistemul de infotainment premium, MMI navigation plus. Acesta include modulul Audi connect pentru transferul de date, cu standardul LTE Advanced si hotspot Wi-Fi.Sistemul de navigatie recunoaste preferintele soferului in baza calatoriilor anterioare si poate face astfel sugestii inteligente.Serviciile online Audi connect includ aspecte predictive in procesul de planificare a rutei.Astfel, cele doua servicii Car-to-X, pentru informatii privind indicatoarele de circulatie si privind potentiale riscuri, pot beneficia de inteligenta colectiva (engl. swarm intelligence) a flotei Audi. Cheia optionala Audi connect ii permite soferului sa incuie si sa descuie automobilul si sa porneasca motorul folosind un smartphone Android compatibil.Profilurile individuale pentru diferiti soferi permit memorarea a 400 de setari preferate pentru mai multi soferi. Utilizand aplicatia myAudi, soferii pot, de asemenea, transfera destinatii speciale catre sistemul de navigatie, pot asculta muzica in streaming sau pot transfera calendarul smartphone-ului in MMI.Audi Q8 ofera sunet si conexiuni de calitate, datorita echiparii cu Audi phone box si voice-over LTE. Aceleasi caracteristici sunt oferite si de sistemul de sunet Bang & Olufsen Advanced. Acesta genereaza un sunet 3D fascinant pentru toate cele cinci locuri. Muzica se aude exact asa cum a fost inregistrata in sala de concerte.Audi Q8 isi ajuta soferul in variate situatii: la manevrele de parcare, in oras, dar si la drum lung. De exemplu, printre sistemele care sustin soferul in acest sens se numara tempomatul adaptiv, asistentul pentru eficienta, asistentul pentru intersectii, functia de avertizare la schimbarea benzii de rulare, avertizarea pentru borduri, plus camerele video de 360 de grade. Printre dotarile deosebit de speciale se numara pilotul telecomandat pentru garaj, care va fi lansat la inceputul anului 2019.Acest asistent, supravegheat de sofer, directioneaza autonom SUV-ul in garaj si apoi din nou afara din garaj. Soferul iese in prealabil din automobil si activeaza procesul folosind aplicatia myAudi pe smartphone. Pilotul pentru parcare ofera un nivel similar de confort.Pe fundalul tuturor cestor functii lucreaza sistemul central de comanda a sistemelor de asistenta a soferului.Acesta analizeaza in permanenta situatia curenta din jurul masinii si utilizeaza aceste informatii pentru a controla sistemele de asistenta. Datele necesare sunt obtinute, in functie de optiunile alese, de pana la cinci sisteme radar, sase camere video, 12 senzori cu ultrasunete, plus scannerul laser.