Audi prezinta RS Q8, cel mai puternic SUV coupe de pe piata

Noul RS Q8 imbina cu succes puterea versiunilor RS, cu eleganta unui coupe premium si flexibilitatea SUV-urilor."Pentru prima data in istoria de 25 de ani a modelelor RS, Audi scoate pe sosele un SUV coupe de talie mare, rafinat si cu ADN de automobil sport foarte performant", a declarat Oliver Hoffmann, director Audi Sport GmbH. "Cu un motor Bi Turbo V8 pe benzina, Audi RS Q8** este varful de lance al gamei RS".Motorul noului RS Q8 in V8 de 4 litri (consum mixt de combustibil de 12,1 l/100 km si emisii de CO₂ mixte de 276 - 277 g/km*) este capabil de performante impresionante, demne de un model sport, respectiv o putere de 600 CP (441 kW) si cuplu de 800 Nm (intre 2.200 si 4.500 rpm). Cele doua turbocompresoare si sistemul de injectie directa permit accelerarea de la 0 la 100 km/h in doar 3,8 secunde iar de la 0 la 200 km/h in 13,7 secunde. Viteza maxima este limitata electronic la 250 km/h, dar pachetul optional dynamic plus permite atingerea a 305 km/h. Ordinea de aprindere 1-3-7-2-6-5-4-8 contribuie la crearea unui sunet sportiv, inconfundabil.Eficienta motorul Bi Turbo este completata de sistemul mild-hybrid (MHEV) de 48 de volti. Componentele acestui sistem reduc consumul cu pana la 0,8 litri la 100 de kilometri parcursi. La incetinire si franare, sistemul recupereaza pana la 12 kW, energie stocata in bateria litiu-ion. Modelul recupereaza energie sau poate rula liber, cu motorul oprit, pana la 40 de secunde. Demarorul reporneste ulterior motorul in cateva fractiuni de secunda, prin actionarea acceleratiei. Tehnologia semi-hibrida permite functionarea sistemului start/stop la viteze de pana la 22 km/h.Sistemul de dezactivare a cilindrilor eficientizeaza si mai mult consumul. Cand motorul este supus unor sarcini reduse sau medii si functioneaza la turatie redusa sau medie, sistemul dezactiveaza cilindrii 2, 3, 5 si 8 prin decuplarea in cateva milisecunde a injectiei de combustibil, dezactivarea aprinderii si inchiderea supapelor de admisie si evacuare. Cand motorul functioneaza in patru cilindri, punctele de operare ale cilindrilor activi trec la sarcini mai ridicate si isi comuta setarile pentru o eficienta sporita, cilindrii dezactivati functionand ca amortizor pneumatic. Cilindrii sunt reactivati automat cand soferul apasa acceleratia.Dinamismul oferit de motor este completate de tractiunea integrala permanenta quattro si transmisia automata tiptronic cu opt trepte. Diferentialul central pur mecanic distribuie cuplul catre puntile fata si spate in raport 40:60. In cazul unui derapaj, va fi transmis automat mai mult cuplu spre puntea cu tractiune mai buna: 70% din cuplu poate fi transmis catre puntea fata si pana la 85% catre puntea din spate. Sistemul de control individual al cuplului fiecarei roti face masina usor de manevrat si sigura. In viraje, diferentialul quattro sport distribuie cuplul necesar catre rotile din spate. Si functia torque-vectoring optimizeaza tractiunea, stabilitatea si tinuta dinamica.Audi drive select pune la dispozitia soferului opt optiuni: confort, auto, dinamic, eficient, all-road, off-road si modurile specifice modelor RS, care pot fi configurate individual, respectiv RS1 si RS2. Acestea vor fi activate direct de pe volan prin actionarea butonului RS-MODE.Pachetul dynamic plus, cel care limiteaza electronic viteza la 305 km/h, are sasiu setat pentru sportivitate maxima, sistem electromecanic activ de stabilizare anti-ruliu, diferential sport quattro si sistem de franare ceramic RS.Cu ajutorul adaptive air suspension sport, pasagerii noului RS Q8 sa se simta in largul lor pe pistele de curse sau in off-road. Garda la sol poate varia ca inaltime cu 90 de milimetri.Sistemul electromecanic activ de stabilizare anti-ruliu, oferit optional, reduce balansul masinii (ruliul) la virajele dinamice la minimum. Acest sistem este integrat in sistemul electric principal de 48 de volti al masinii servind si la recuperarea energiei.Optiunea directie integrala, aduce un plus de stabilitate masinii la schimbarea benzii. Hill Descent Control, permite noului Audi RS Q8 sa inainteze placut pe drumuri asfaltate.In echiparea standard masina are jante din aluminiu de 22 de inch, design cu 10 spite, forma de stea si anvelopele de 295/40, cele mari instalate de Audi pe un model de serie. Optional pot fi alese jante din aluminiu de 23 de inch, design rotor cu spite in Y si diverse finisaje. Dupa roti este instalat sistemul de franare RS cu discuri din material compozit, ventilate din interior.Audi RS Q8 impresioneaza oriunde isi face aparitia prin grila Singleframe octogonala, grila radiatorul specifica modelelor RS cu finisaj high gloss black si grila RS gloss black cu forma de fagure. Aceste detalii, in combinatie cu prizele de aer laterale si blade-ul high gloss black, accentueaza caracterul sportiv.Elementele specifice gamei RS latesc caroseria cu 10 mm in fata si 5 mm in spate. Jantele de 23 inch subliniaza caracterul marcant al modelului, iar pragurile continue RS finisate in nuanta Manhattan Gray, confera caroseriei o alura atletica. Eleronul RS de la nivelul plafonului incheie spectaculos linia superioara a masinii. In spate se remarca difuzorul cu design special. Modelul este disponibil in noua culori la exterior.Clientii pot alege si doua configuratii diferite de faruri LED. Farurile RS Matrix LED inchise la culoare se remarca prin semnatura luminoasa tridimensionala a luminilor de zi cu caracter digital, similar blocurilor optice spate cu LED. Farurile RS Matrix LED si blocurile optice spate includ lumini de semnalizare dinamice cu o animatie RS cand masina este descuiata sau incuiata.Panoul de instrumente suplu si liniile orizontale dau sentimentul de spatiu foarte vast. Elementul central al bordului este afisajul tactil MMI touch response. Atunci cand nu este activ, datorita designului special, ecranul devine o suprafata neagra unitara. Consola lata si simetrica a tunelului central este incadrata de elemente cu finisaj Aluminium Race Anthracite.Audi virtual cockpit si MMI furnizeaza informatii de tipul presiunii din anvelope, cuplul, puterea, temperatura, timpii de circuit si fortele g. Martorul de bord sugereaza soferului sa schimbe treapta cand s-a atins turatia maxima a motorului. Afisajul optional head-up display dispune, de asemenea, de grafica specifica gamei RS.Scaunele sport sunt acoperite cu piele Nappa Black Pearl/Alcantara si au sigla RS. O versiune mai luxoasa este reprezentata de scaunele RS sport tapitate cu piele Valcona, model de fagure si sigla RS embosata. Alaturi de functia de masaj, scaunele sport RS sunt ventilate, avand pielea perforata. In versiunea standard scaunele sunt negre, dar pot fi comandate si in nuanta Cognac sau Granit Gray. Pachetele RS de design includ cusaturi contrastante rosii sau gri pe protectiile pentru genunchi, inelul volanului, covorase, levierul selectorului si marginile centurilor de siguranta.Pe volanul multifunctional se remarca emblema RS, acesta fiind imbracat in piele perforata si avand padele pentru schimbarea treptelor. In spate modelul are o bancheta glisanta cu trei locuri. Cand se rabateaza spatarele acesteia, portbagajul ajunge la o capacitate de 1.755 de litri.Gama complexa de peste 30 de sisteme de asistenta include functii, ca tempomatul adaptiv, asistentul pentru eficienta, pentru intersectii, avertizarea la schimbarea benzilor de rulare si camerele video de 360 de grade.Acestora li se adauga un sistem de infotainment premium, MMI navigation plus cu modulul Audi connect pentru transfer de date, cu standardul LTE Advanced si hotspot Wi-Fi.Sistemul de navigatie recunoaste preferintele soferului in baza calatoriilor anterioare si face sugestii inteligente. Serviciile online Audi connect includ elemente predictive in procesul de planificare a rutei.