Bosch si Mercedes-Benz lanseaza serviciul automatizat de transport la cerere in Silicon Valley

Proiectul pilot pentru un serviciu de transport la cerere pe baza de aplicatie, care foloseste autovehicule Mercedes-Benz din clasa S, automatizate, a fost lansat in orasul San Jose din Silicon Valley.Aflate sub supravegherea unui sofer de siguranta, masinile autonome circula intre zona de vest a orasului San Jose si centru, de-a lungul arterelor principale dintre strada San Carlos si bulevardul Stevens Creek.Initial, serviciul va fi disponibil unui grup restrans de utilizatori. Acestia vor folosi o aplicatie dezvoltata de Daimler Mobility AG pentru a rezerva o calatorie cu autovehiculele automatizate din clasa S, dintr-un punct de preluare determinat si pana la destinatie.Bosch si Mercedes-Benz spera ca acest test sa ofere informatii valoroase cu privire la dezvoltarea ulterioara a sistemului de conducere automatizata de Nivel 4/5 SAE.Partenerii se asteapta si sa obtina informatii suplimentare cu privire la modul in care masinile autonome pot fi integrate intr-un sistem de mobilitate intermodal care include servicii de transport in comun si car-sharing.La mijlocul anului 2017, San Jose a devenit primul oras din SUA care a invitat companii private sa desfasoare teste pe teren pentru conducerea automatizata si sa analizeze provocarile tot mai mari ale traficului rutier.In special in traficul congestionat din oras, senzorii autovehiculelor autonome, care monitorizeaza o acoperire de 360 de grade, pot imbunatati siguranta, iar stilul de condus lin poate imbunatati fluxul traficului."Dorim sa aflam mai multe despre modul in care autovehiculele automatizate pot duce la un trafic mai lin si mai sigur pentru orase, precum si modul in care putem ajunge la o mobilitate mai disponibila, sustenabila si cuprinzatoare. San Jose doreste sa devina un oras inteligent si sa aiba un sistem de trafic pregatit pentru viitor, cu tehnologii moderne si inovatoare. In acest sens, proiectul derulat alaturi de Bosch si Mercedes-Benz este perfect", declara Dolan Beckel, director departamentului pentru inovatii civice al San Jose."In cazul in care conducerea automatizata va deveni o realitate cotidiana, tehnologia trebuie sa fie fiabila si sigura. Iar in acest sens avem nevoie de teste precum proiectul nostru pilot din San Jose", afirma Dr. Michael Fausten, directorul departamentului de proiectare pentru conducerea automatizata in zone urbane, din cadrul Robert Bosch GmbH. "Nu este de ajuns ca vehiculele automatizate sa isi demonstreze valoarea.Trebuie sa demonstram si ca acestea pot face parte din jocul mobilitatii urbane. Si putem testa aceste doua lucruri in San Jose", spune Dr. Uwe Keller, directorul departamentului pentru conducere autonoma din cadrul Mercedes-Benz AG.Bosch si Mercedes-Benz lucreaza impreuna, deja de doi ani si jumatate, la solutii pentru conducerea automatizata in orase. Obiectivul lor comun este un sistem de conducere automatizata, de Nivel 4/5 SAE, pentru autovehicule complet automatizate si fara sofer, inclusiv software-ul necesar administrarii autovehiculului.Cu toate acestea, nu sunt interesati de prototipuri, ci cauta sa dezvolte un sistem pregatit pentru productie care poate fi incorporat in diferite tipuri si modele de autovehicule.In activitatea lor de dezvoltare a unui software pentru controlul miscarilor autovehiculului, partenerii au ales in mod intentionat sa nu se bazeze exclusiv pe inteligenta artificiala si pe cumularea de kilometri parcursi in cadrul testelor.Inginerii lor au utilizat si simulari si terenuri de testare concepute special pentru a analiza tipul de situatii ce pot avea loc foarte rar in trafic.In acest scop, inginerii de la centrul pentru testare si tehnologie Immendingen din Germania pot folosi si un teren de 100.000 de metri patrati, proiectat pentru conducerea automatizata.Aici, situatiile de trafic complexe pot fi reproduse cu o precizie extrem de mare si ori de cate ori este nevoie. Pentru Bosch si Mercedes-Benz, meticulozitatea si siguranta reprezinta prioritatile principale.Mai mult, asocierea lor nu vizeaza exclusiv conditiile de drum si meteorologice din SUA.In timp ce o parte a echipei se afla in Sunnyvale, un oras din Silicon Valley aflat intre San Jose si San Francisco, o alta parte formata din ingineri ce apartin ambelor companii lucreaza in zona Stuttgart.Asocierea utilizeaza canale scurte pentru luarea deciziilor si comunicarea directaOriunde ar lucra, angajatii Bosch si Mercedes-Benz stau la aceeasi masa. Acest lucru asigura existenta unor canale scurte pentru luarea deciziilor si schimburile rapide intre discipline. Iar angajatii pot beneficia, in orice moment, de cunostintele si expertiza colegilor lor din cadrul companiilor-mama.Aici, cunostintele de specialitate ale Bosch cu privire la senzori, unitati de control, sisteme de control al franelor si de directie, precum si subsisteme ale autovehiculelor, pot fi completate perfect de anii de experienta ai Mercedes-Benz in integrarea sistemelor si productia de autovehicule.Impartirea activitatilor la nivelul proiectului are loc la fel. Sarcina Mercedes-Benz este de a pregati sistemul de conducere dezvoltat in comun pentru instalarea pe autovehicul si de a asigura autovehiculele de testare necesare, standurile de proba si flotele de testare.La randul sau, Bosch dezvolta si produce componentele pentru conducerea automatizata in zone urbane, identificate de asociere.Platformele permit integrarea autovehiculelor automatizate in flotele de taxiuriSpecial pentru proiectul lor pilot pentru serviciul de transport la cerere automatizat, Bosch si Mercedes-Benz s-au aliat cu inca un partener: Daimler Mobility AG dezvolta si testeaza o platforma pentru flote in scopul asistarii etapei operationale pilot.Acest lucru permite potentialilor partenerilor din domeniul serviciilor de transport la cerere sa integreze perfect autovehiculele autonome (Mercedes-Benz) in propriul portofoliu de servicii. Platforma gestioneaza autovehicule atat autonome, cat si conventionale, inclusiv functionarea si intretinerea acestora.Un serviciu de mobilitate pe baza de aplicatie pentru autovehicule Mercedes-Benz cu sistem de conducere conventionala a fost pus in functiune in Regiunea Golfului, in toamna anului 2019. Serviciul este disponibil si in capitala Germaniei, Berlin.