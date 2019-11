Ford a lansat Mustang Mach E, modelul exclusiv electric cu care va incerca sa concureze Tesla

Pentru Ford, prezentarea modelului exclusiv electric reprezinta un test important, in cadrul procesului de restructurare care a fost insotit de avertismente privind profitul, probleme de calitate costisitoare si lansarea cu probleme a unui alt model important, SUV-ul Ford Explorer.Pentru directorul general Jim Hackett, designul deosebit si interiorul futurist al Mach E reprezinta un semn vizibil, mult asteptat, al revizuirii procesului de creare a produselor, pe care a incercat sa-l explice analistilor de pe Wall Street in ultimii doi ani.Al doilea producator auto american vrea sa investeasca 11,5 miliarde de dolari pentru a lansa 12 modele de automobile electrice si hibride, pana in 2022.Increderea Ford in modelul Mach E si determinarea companiei de a concura Tesla a fost reflectata de locatia aleasa pentru lansare: un hangar de avioane in apropierea birourilor de unde seful Tesla, Elon Musk, conduce operatiunile SpaceX in Hawthorne, California. Musk foloseste deseori facilitatile SpaceX pentru lansarea noilor modele ale Tesla iar joi ar urma sa prezinte in Los Angeles camioneta sa electrica.Intr-un mesaj pe Twitter, Musk a scris: "Felicitari pentru Mach E! Vehiculele electrice sustenabile sunt viitorul. Sunt incantat de acest anunt al Ford, deoarece va incuraja si alti producatori auto sa lanseze vehicule electrice".In prezent, capitalizarea de piata a Tesla este mai ridicata decat a Ford.Ford ia in considerare fabricarea noului Mustang Mach-E in China, in functie de cum se va termina razboiul comercial dintre Washington si Beijing, a afirmat Jim Hackett dupa lansarea modelului la Los Angeles.Anterior, seful Ford declarase pentru Bloomberg TV ca se asteapta la o cerere solida pentru Mach-E pe piata chineza.Desi in trecut operatiunile Ford din China erau extrem de profitabile, acum vanzarile sunt in scadere, iar compania americana raporteaza pierderi in statul asiatic. China este a doua mare piata pe plan global pentru Ford. Vanzarile au scazut cu 37% anul trecut, dupa un declin de 6% in 2017.Chiar daca Ford produce Mach-E in Mexic, Hackett sustine ca firma are mai multi angajati in SUA decat competitorii ei.Presedintele Donald Trump, care a criticat companiile americane care produc in afara tarii, declara in august ca firmele din SUA ar trebui sa caute alternative la China. Dar multe intreprinderi au continuat sa-si extinda operatiunile in statul asiatic, inclusiv Tesla, care in cateva luni a construit o "Gigafactory" langa Shanghai pentru a produce masini electrice.Noul model Mustang va face concurenta modelelor Tesla, cand va incepe sa fie vandut pe pietele din SUA si Europa, toamna urmatoare.Saptamana trecuta, Ford anunta ca va utiliza numele Mustang, rezervat anterior pentru modelele sport, pentru un nou SUV electric pe care clientii din SUA, Canada si Europa il vor putea comanda incepand din 17 noiembrie.Pana acum, numele Mustang a fost utilizat de Ford numai pentru o linie de coupe-uri sportive.Ford Motor are aproximativ 197.000 de angajati si 67 de fabrici in intreaga lume. Al doilea mare producator auto din SUA, Ford, este prezent si pe piata din Romania.