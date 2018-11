Mazda prezinta un nou model la Salonul Auto de la Los Angeles 2018

Noua Mazda3 adopta un limbaj de design Kodo matur, care intruchipeaza esenta esteticii japoneze. In timp ce designul in ansamblu al masinii prezinta o forma simpla, unica, ondulatiile subtile dezvaluie stilul prin schimbarea luminii si a reflexiilor care aluneca pe suprafata caroseriei.Rezultatul este o expresie mai bogata si mai puternica a vitalitatii, fata de cea observata la modelele anterioare Kodo. Chiar daca ambele poarta numele de Mazda3, modelele hatchback si sedan au personalitati distincte - designul hatchback-ului este dinamic, iar cel al sedanului, elegant.Noua Mazda3 adopta noua SKYACTIV-Vehicle Architecture, conceputa pentru a le permite celor din interiorul masinii sa traiasca la maximum sentimentul natural de echilibru. Sistemul de propulsie cuprinde cele mai recente motoare SKYACTIV-X, SKYACTIV-G si SKYACTIV-D, fiecare dintre acestea asigurand un control rapid si lin al acceleratiei in orice situatie de condus.Bazandu-se pe filosofia cheie de a proiecta masina in jurul fiintei umane, Mazda a imbunatatit in mod dramatic atributele de condus fundamentale, astfel incat accelerarea, virarea si franarea se simt complet naturale.Cu peste 6 milioane de unitati vandute de la debutul sau din 2003, Mazda3 este un model strategic la nivel global care a determinat cresterea companiei atat din perspectiva marcii, cat si a afacerii. Mazda3 a oferit adevarata placere de a conduce clientilor din intreaga lume si a reprezentat o baza importanta pentru productia mondiala la fabricile cheie."Noua Mazda3, lansata astazi, deschide o noua era pentru Mazda", a declarat Akira Marumoto, preseditele, CEO-ul si directorul general al Mazda."Urmatoarea generatie de masini Mazda va creste valoarea experientei proprietarilor acestora.Prin produse de acest tip vom creste in continuare valoarea marcii Mazda si vom lucra pentru atingerea obiectivului nostru: acela de a crea legaturi din ce in ce mai puternice cu clientii din intreaga lume."Salonul Auto de la Los Angeles 2018 va fi deschis publicului in perioada 30 noiembrie - 9 decembrie.