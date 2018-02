Mercedes-Benz lanseaza noua Clasa A: O masina de lux care se poate conduce semi-autonom

In premiera, Clasa A se poate conduce semi-autonom in anumite situatii

Din punct de vedere tehnologic, Clasa A nu doar ca stabileste un nou standard la nivel de industrie datorita MBUX - Mercedes-Benz User Experience, ci ofera si numeroase functionalitati care pana recent erau rezervate segmentului de lux., iar blocuri optice MULTIBEAM LED sunt acum disponibile optional.Toate modelele Clasa A sunt propulsate de noi motoare eficiente pe benzina sau motorina si, desi Mercedes-Benz a pastrat aspectul sportiv, utilitatea modelului a fost imbunatatita.Noua Clasa A va fi disponibila la comanda incepand cu luna martie, iar primele livrari se vor face incepand cu luna mai."Prin cea de-a patra generatie a Clasei A, redefinim luxul modern la nivelul clasei compacte. In acest sens, am optat pentru o combinatie de design dinamic fara compromisuri si un concept de operare intuitiv", a declarat Britta Seeger, membru al board-ului Daimler AG, Sales, Mercedes-Benz Cars. "Prin MBUX - noul sistem Mercedes-Benz dedicat experientei utilizatorului - propunem clientilor Mercedes-Benz o experienta complet noua.""Noile tehnologii trebuie sa puna accentul pe oameni si pe simplificarea vietilor acestora. Noua Clasa A a fost conceputa in exact acest sens, pentru a fi un partener emotional si inteligent al clientului", a afirmat Ola Kallenius, membru al board-ului Daimler AG, Research & Development, Mercedes Benz Cars. "Un exemplu potrivit este MBUX - Mercedes Benz User Experience: acest sistem combina operarea naturala, intuitiva cu un software care invata singur.""Noua Clasa A reprezinta urmatoarea etapa a filozofiei noastre Sensual Purity si are potentialul de a deschide o noua era a design-ului", spune Gorden Wagener, Chief Design Officer Daimler AG."Prin contururi clare si suprafete senzuale, prezentam un produs hiper-tehnologizat care starneste emotii.Design-ul si caroseria sunt ceea ce raman atunci cand cutele si liniile dure sunt reduse la maximum. Interiorul reprezinta luxul modern la un nivel neatins anterior in acest segment si transforma tehnologia inteligenta intr-o experienta emotionala."